Viva Rai 2, Fiorello preoccupatissimo mai visto così: “Vai via da lì”

A Viva Rai 2, nella puntata di oggi si sono vissuti attimi di preoccupazione. Ma cosa è accaduto? Un imprevisto ha fatto preoccupare Fiorello.

Fiorello, dopo la pausa del fine settimana è tornato con il suo programma mattutino Viva Rai 2, tenendo ancora una volta compagnia al suo pubblico, che non si perde nemmeno una puntata. Anche nel corso della puntata di oggi non sono mancati i momenti divertenti ed esilaranti, tante gag, ospiti e battute che hanno tanto divertito il pubblico di Rai 2. Ad un certo punto, però, Fiorello ha dovuto affrontare un imprevisto e come sapete, in una diretta televisiva, non sempre è facile. Ma che cosa è accaduto nel dettaglio?

Fiorello, nuovo imprevisto in diretta tv a Viva Rai 2

Fiorello questa mattina, lunedì 8 maggio, è tornato in tv con il suo programma Viva Rai 2, dopo la pausa del weekend. Diverse gag, ospiti e tante battute che hanno fatto divertire i presenti ma soprattutto il pubblico di Rai 2. Ad un certo punto, però, come abbiamo già anticipato, il noto showman ha dovuto fare i conti con un imprevisto. Tutto è avvenuto nel momento in cui Fiorello ha dovuto dare spazio al suo amico Jovanotti, in collegamento con il programma di Rai 2.

Jovanotti per le vie di Roma in sella alla bici, poi l’incontro con la passante

Jovanotti si trovava in sella alla bici, per le vie di Roma tra l’altro non molto distanze da Via Asiago da dove viene trasmessa la trasmissione mattutina di Fiorello. Il cantante, che è partito con il suo nuovo documentario Aracataca, ha voluto raccontare la sua nuova impresa, scherzando con l’amico e collega Fiorello, accompagnato come sempre da Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. Il collegamento però, improvvisamente è stato interrotto da una passante che si è palesata dietro il cantante ed ha iniziato ad urlare delle frasi davvero poco chiare.

Preoccupazione per Jovanotti

“Attenzione! Chi è? Chi è una del luogo?” , ha chiesto Fiorello molto divertito. Il cantante, ha così risposto a tono alla battuta di Fiorello dicendo “E’ una signora che abita in Patagonia, credo che stia pregando”. Se inizialmente si sorrideva, poi il sorriso ha lasciato il posto alla preoccupazione. Fiorello, rivolgendosi al cantante gli ha detto “Sta pregando con forza. Prega con una certa partecipazione. Perchè non parti Lorenzo? Parti, vai via da lì”. Queste parole del conduttore hanno fatto ben capire quanto si sia preoccupato per Jovanotti.

Jovanotti raggiunge Fiorello

Tutto bene quel che finisce bene visto che alla fine Lorenzo Cherubini ha raggiunto Fiorello ed i due insieme si sono esibiti davanti al glass di Via Asiago, intrattenendo il pubblico. Poco prima, il conduttore ha mostrato un video con tante immagini di Jovanotti che va in giro, in sella alla sua bici, per il Sud America e l’Amazzonia.“Ci si rende conto di cosa ha fatto questo essere umano. Cose strabilianti. È un essere umano ma fa cose da non umani”.