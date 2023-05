Selvaggia Lucarelli botta e risposta al veleno con Fabrizio Corona, lei: “Merita l’oblio”, lui”Mediocre”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli un fiume in piena contro Fabrizio Corona. La giornalista si scaglia contro l’ex re dei paparazzi, ma per quale motivo?

Selvaggia Lucarelli la conosciamo per essere molto critica e sicuramente per non avere peli sulla lingua. Ebbene, proprio in queste ore, la giornalista si è scagliata contro Fabrizio Corona, l’ex fotografo dei vip e l’affondo è arrivato proprio su Twitter. Ma cosa è accaduto tra i due?

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Fabrizio Corona

Selvaggia Lucarelli, nota per il suo essere così schietta e sincera e per non avere peli sulla lingua. Proprio nelle scorse ore, proprio la giornalista e giudice di Ballando con le stelle si è scagliata contro Fabrizio Corona. Quest’ultimo ha pubblicato qualche giorno sul suo gruppo Telegram delle dove dove ha mostrato alcune imperfezioni fisiche di Diletta Leotta, che è incinta del suo primo figlio. Queste foto di certo non sono passate inosservate ed hanno fatto il giro del web. Inevitabilmente si è sollevato un vero e proprio polverone e proprio lui, Fabrizio è stato accusato di aver fatto bodyshaming.

Le accuse di Selvaggia all’ex re dei paparazzi

Inevitabilmente Selvaggia Lucarelli è intervenuta per dire la sua e su tweet ha postato il suo pensiero, accusando l’ex di Belen Rodriguez.“Bodyshaming è riprendere ancora quello che scrive quell’essere sulla principale testata nazionale (Il Corriere della sera), anziché destinare questo schifo all’oblio che merita…”. Queste le parole di Selvaggia, che ci è andata giù in modo abbastanza pesante nei confronti di Corona, il quale non ha tardato a replicare, pubblicato un post su Telegram piuttosto duro e critico nei confronti della Lucarelli.

Corona replica alle parole della Lucarelli e lo fa a muso duro

“Carriera mediocre da personaggio televisivo (Ballando con…cacciata), mediocre come pseudo giornalista, irrilevante come influencer, decide di creare un personaggio tv per guadagnare con un libro dal sapore di: ‘devo pagare il mutuo’…”, ha scritto Fabrizio che ha letteralmente demolito la giornalista con cui anche in passato ha avuto dei diverbi. Corona non si è però limitato a questo, ma è andato ancora avanti contro la Lucarelli, continuando il suo sfogo su Telegram. “Cara Selvaggia, non aprirò Twitter per rispondere alle tue menatine. Aspetto di vedere i tuoi futuri successi! Essere superiore…”.