Maria Grazia Cucinotta, il marito Giulio Violati senza freni “Cosa è lei per me”

Giulio Violati ospite a Verissimo fa una confessione inattesa. “Mia moglie Maria Grazia Cucinotta è un dono di Dio”, la dichiarazione d’amore.

Giulio Violati e Maria Grazia Cucinotta sono stati ospiti a Verissimo nello studio di Silvia Toffanin dove hanno avuto modo di parlare della loro vita privata e della loro storia d’amore che dura da quasi 30 anni. A distanza di un pò di tempo, la nota attrice è tornata in tv, questa volta in una veste diversa e si è raccontata nello studio della Toffanin. Non sono di certo passate inosservate le parole di Giulio, parole cariche di amore per la moglie e compagna di vita.

Giulio Violati e Maria Grazia Cucinotta ospiti a Verissimo

Giulio Violati e Maria Grazia Cucinotta sono stati ospiti a Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin, dove hanno parlato della loro storia d’amore che va avanti da circa 30 anni. L’attrice nello specifico, ha raccontato che all’inizio non è stato proprio un colpo di fulmine ed ha voluto così raccontare come è nata la loro storia d’amore. “Ci siamo conosciuti la notte di Capodanno del 1994 a casa di Massimo Santoro. Io e Giulio abbiamo iniziato a parlare e non mi ha fatto una bella impressione, mi sembrava il classico ragazzino un po’ viziato. Ho pensato: Eccolo il solito figlio di papà che ci prova con tutte”.

La loro storia d’amore che dura da 30 anni

A quanto pare, poi, dopo ben 27 giorni di corteggiamento poi la Cucinotta è crollata, e ad ammetterlo è stato proprio lui, Giulio. Ovviamente, così come in tutte le tutte le coppie non sono mancati i momenti di grande difficoltà.”Io sono stata in America per dieci anni, dove lui non mi ha voluta seguire. Con la distanza si perde la quotidianità di un rapporto. A un certo punto eravamo diventati quasi due estranei“, ha raccontato l’attrice.

La dichiarazione d’amore di Giulio alla sua amata

Sul finire dell’intervista, poi, Giulio ha voluto fare una vera e propria dichiarazione d’amore alla sua amata. “Se stiamo insieme da trent’anni è tutto merito di Maria Grazia. Lei è un dono di Dio. È paziente, buona, più bella dentro che fuori. Poi l’altro dono è nostra figlia Giulia”.