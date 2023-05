Domenica In, Mara Venier fa una gaffe molto imbarazzante ma poi se ne accorge e si giustifica, in studio nessuno parla più

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, domenica 7 maggio, è andata in onda un’altra puntata di Domenica in condotta, come al solito, da Mara Venier che ha voluto accanto a sé il grandissimo suo amico e conduttore de La vita in diretta, Alberto Matano. I due si sono occupati, in apertura di puntata, di parlare dell’incoronazione di Re Carlo e non sono mancate gag e momenti esilaranti che hanno fatto divertire il pubblico sia quello in studio che quello a casa. Ma poi Mara Venier è incorsa in una gaffe che lei stessa ha voluto giustificare e motivare. Vediamo cosa è successo.

Mara Venier fa una domanda che è una gaffe

Ieri, a Domenica In, per parlare dell’incoronazione di re Carlo, Mara Venier si è collegata con il suo amico inglese, Shel Shapiro che era in collegamento da un pub londinese e che ha fatto divertire molto tutti fingendosi offeso del mancato invito, da parte di Carlo per la sua incoronazione. Poi la Venier gli ha fatto una domanda ma è incorsa in una clamorosa gaffe. Infatti, la conduttrice di Domenica In ha detto a Shel Shapiro: “Cosa avresti cantato a Carlo e Lady Diana?”. E’ chiaro che la Venier intendeva dire a Carlo a Camilla e quindi, appena si è resa conto della gaffe, ha spiegato e si è giustificata così: “No, scusa, non c’è niente da fare”, facendo intendere che Diana non la si potrà mai dimenticare e che per tutti sarebbe stata lei la vera Regina.

La risposta di Shel Shapiro alla gaffe di Diana

Shel Shapiro ha commentato così la gaffe, da parte di Mara Venier su Camilla: “Qui c’è grande divisione, non bisogna cercare di parlare di Queen Camilla e poi di Lady Diana”. E la Venier gli ha risposto subito così: “Nel servizio che abbiamo visto qualcuno ha detto che la pioggia erano le lacrime di Diana”.

E poi il cantante ha aggiunto: “Ieri in taxi invece di parlarmi dell’incoronazione il tassista mi ha parlato dello scudetto del Napoli e della festa che ha visto in questi giorni”.

L’intervento di Shel Shapiro lo hanno apprezzato tutti perchè è stato molto divertente e allegro tanto che, ad un certo punto, Alberto Matano vedendolo su di giri, gli ha chiesto anche quanta birra avesse bevuto visto che si era collegato da un pub londinese.