Aurora Ramazzotti posta una foto senza il bambino, spiega perché e il web si scandalizza e la riempie di critiche e di insulti

Aurora Ramazzotti, neo mamma, è tornata sui social dopo un periodo in cui aveva deciso di lasciarli per dedicarsi al suo bambino, Cesare Augusto e, come lei stessa aveva detto, “di capire cosa stava accadendo”.

Poi, dopo un breve periodo di stop è tornata, molto attiva e ormai, posta diversi momenti della sua giornata in compagnia del suo bambino, del compagno e anche dei genitori. Ma, qualche giorno fa ha postato una foto che ha fatto indignare il web che l’ha ricoperta di insulti. Vediamo cosa è successo.

Aurora Ramazzotti posta una foto e il web la ricopre di critiche e di insulti

Aurora Ramazzotti ha pubblicato una foto mentre è seduta al tavolino di un bar, senza il bambino che con tutta probabilità è a casa e beve una spremuta di arancia.

La foto è accompagnata dalla seguente didascalia: «Ora d’aria per mamy».

Ma la foto non ha riscossa successo, anzi il web l’ha ricoperta di critiche e le hanno scritto così: «Solo io nella mia ora d’aria vado a comprare cose per lui?» e ancora: «Io nella mia ora d’aria pulivo casa» e anche: «Io 21 mesi quasi e ancora non ho un’ora d’aria», «Beata te…io dopo 12 dal primo e a due anni dalla terza devo capire cos’è l’ora d’aria».

Michelle Hunziker pubblica una foto con la bisnonna Ineke

La mamma di Aurora, Michelle Hunziker, che sta molto vicina alla figlia e che ha detto di avere a casa sua ogni cosa che può servire al piccolo quando starà da lei, dai pannetti al passeggino, alla culletta al fasciatoio, ha pubblicato una foto con la bisnonna di Cesare Augusto, Ineke e ha scritto così:

«Come mai sono seduta con questa bella donna chic?» e poi le ha chiesto: “Sei contenta? Ti piace tantissimo mangiare orientale» e la bisnonna, mamma di Michelle ha risposto così: «Ricordatevi un bicchiere di vino al giorno fa bene alla salute» dimostrando così di apprezzare tantissimo sia il cibo che il buon vino.