Viva Rai 2, Fiorello lascia tutti senza parole “Domani sarà un giorno molto brutto, ecco perchè”

0 SHARES Condividi Tweet

Viva Rai 2, Fiorello e la sua disperazione, annunciando l’ospite di domani. Cosa accadrà nella puntata di Viva Rai 2 che andrà in onda giovedì 11 maggio?

Rosario Fiorello, il noto conduttore e showman sta ottenendo davvero un grandissimo successo con il suo programma Viva Rai 2 che va in onda ogni mattina alle ore 7 circa. Nel corso della puntata di oggi, mercoledì 10 maggio, il conduttore ha annunciato l’ospite di domani ed ha fatto una premessa.

Viva Rai 2, il programma di Fiorello si conferma un grande successo

Fiorello, il noto showman uno tra i comici più amati di tutti i tempi, oggi ha condotto una nuova puntata di Viva Rai 2. Qualche settimana fa si pensava che il programma fosse pronto a chiudere i battenti, per via del caldo che si iniziava a respirare all’interno del glass, dove ha luogo il programma. Ad ogni modo, questo rischio non c’è più visto che il programma continuerà ad essere trasmesso per i prossimi giorni.

Lo showman annuncia l’ospite di domani

Nel corso della puntata di oggi, Fiorello ha annunciato l’ospite di domani. “Domani sarà un brutto giorno per Doc, il nostro Doc quasi laureato. Volete sapere perché? Ve lo devo proprio dire ragazze? Perché purtroppo domani qui arriverà Luca Argentero. Sarà una grande gara tra fasci di bellezza”. Queste le parole di Fiorello che ha scatenato la curiosità dei suoi telespettatori. Il fatto che l’attore sarà presente a Viva Rai 2 non è proprio casuale, visto che lo showman insieme a Fabrizio Biggio e Mauro Casciari fanno una parodia piuttosto divertente della serie Doc-Nelle tue mani, che vede Luca il protagonista principale.

Fiorello imita Berlusconi

Subito dopo, il conduttore ha annunciato il fatto che questa sera ci sarà un’importante partita di calcio, la semifinale di Champions Leage. Giocheranno Inter e Milan, e per chi non lo sapesse, il conduttore è un grande tifoso interista. Ovviamente, non si è risparmiato dal fare ironia, e imitando la voce di Silvio Berlusconi ha detto “Io auguro veramente al Milan una grandissima vittoria perché il Milan lo merita, è una squadra molte forte e anzi secondo me vincerà e giocherà benissimo”.