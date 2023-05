Mauro Corona gela Milly Carlucci “Ecco perchè non andrò mai a Ballando anche se mi hanno invitato”

0 SHARES Condividi Tweet

Mauro Corona, la stoccata su Milly Carlucci dopo le indiscrezioni sulla sua partecipazione a Ballando con le stelle.

Mauro Corona, il noto opinionista e storico da diverso tempo è una delle presenze fisse di Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer che va in onda su Rai 3. I due hanno avuto negli anni diversi battibecchi e litigate anche molto forti. Proprio nel corso dell’ultima puntata di Cartabianca, andata in onda martedì 9 maggio lo scrittore si è lasciato andare a diverse dichiarazioni che di certo non sono passate inosservate.

Mauro Corona si lascia andare a riflessioni e commenti a Cartabianca

Mauro Corona, scrittore e alpinista che da tempo è una presenza fissa del programma Cartabianca su Rai 3, nel corso dell’ultima puntata che è andata in onda martedì 9 maggio si è lasciato andare a delle riflessioni e commenti. Inizialmente ha espresso il suo punto di vista sulla solitudine, definendola “un bene prezioso”, aggiungendo ancora che “bisogna imparare a tenerla e ad usarla, deve creare curiosità. In realtà poi siamo sempre in due: io e la solitudine. Il piacere di stare soli è una cosa unica”.

Lo storico nel cast di Ballando con le stelle?

Nel commentare i fatti della settimana, Mauro ha anche commentato un’indiscrezione che vedeva proprio lui come protagonista. Si era vociferato il fatto che Mauro avrebbe potuto prendere parte alla prossima edizione del programma di Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle, come ballerino. Ebbene, Mauro ha voluto smentire categoricamente queste voci.

Mauro su Milly Carlucci, le sue parole non passano inosservate

“La mia partecipazione a Ballando con le stelle? Mi aveva incuriosito il programma ma non ho detto sì, escludo di poter partecipare. Alla mia età devo stare attento a non diventare ridicolo. Io ci potrei andare solo con i ramponi da ghiaccio ai piedi”. Queste le parole di Corona che sicuramente, dunque, non vedremo il prossimo anno a Ballando. Qualcuno c’è rimasto male, dicendo che sarebbe stato sicuramente interessante vedere Mauro in quel contesto, magari intento a litigare con Selvaggia Lucarelli. Sicuramente per quest’anno tutto questo non ci sarà.