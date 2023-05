Viva Rai 2, Fiorello fuori controllo da un pugno in faccia a Pierpaolo Pretelli, Biggio incredulo

0 SHARES Condividi Tweet

Viva Rai 2, Fiorello si è scatenato nel corso della puntata di oggi ed ha anche dato un pugno ad un suo ospite. Biggio sotto shock.

Viva Rai 2, la puntata di oggi mercoledì 10 maggio è stata piuttosto particolare. Il comico e showman si è mostrato più scatenato che mai ed ha ospitato a sorpresa Pierpaolo Pretelli, l’ex concorrente del Gf vip. Andiamo nel dettaglio e sveliamo quanto accaduto.

Viva Rai 2, puntata particolare quella di oggi mercoledì 10 maggio

Viva Rai 2, la puntata di oggi di mercoledì 10 maggio è stata davvero molto particolare. I telespettatori più affezionati del programma di Rai 2 hanno visto il ritorno di Batman, interpretato dal conduttore, intento a difendere le strade di Got…ehm dell’Italia. Come sempre, al fianco di Batman, la figura di Wonderwoman, interpretata da Biggio, che è rimasto piuttosto scioccato. Perchè? Improvvisamente è apparso Pierpaolo Pretelli, il quale si è avvicinato a Batman, chiedendogli che ora fosse. Fiorello perl non soltanto non gli ha risposto, ma lo ha completamente steso, dandogli un pugno in faccia.

A sorpresa spunta Pierpaolo Pretelli, Fiorello gli da un pugno

Questo pugno ha lasciato anche piuttosto stupito Biggio, che si è infuriato chiedendo a Fiorello il perchè avesse picchiato l’ospite visto che gli aveva solo chiesto che ora fosse. “Il tempo è prezioso”, ha detto Fiorello, ma le sue parole non hanno convinto Biggio che ha continuato a polemizzare contro quel gesto. Il conduttore ha poi detto che avrebbe rimediato ed ha citato Chiara Ferragni. Biggio ha così chiesto al conduttore se conosceva la donna mostrata ed il marito.

Le anticipazioni di Fiorello su domani

Parlando proprio dei Ferragnez e del loro grande successo, Biggio ha proposto di copiare il format da loro proposto, imitando lo stile di Chiara. Biggio ha così chiesto ai loro fan di continuare a seguirli sui social. Insomma, una puntata piuttosto speciale quella di Viva Rai 2, nel corso della quale Fiorello ha anche dato un’importante anticipazione sulla puntata di domani, dicendo che ci sarà un grande ospite, ovvero Luca Argentero. Questa notizia ha lasciato tutti di stucco e molti non vedono l’ora di vedere i simpatici siparietti tra l’attore ed il noto comico.