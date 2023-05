Orietta Berti decide di svelare: “Per fare il Gf vip mi hanno dato dei consigli”

0 SHARES Condividi Tweet

Orietta Berti commenta i provvedimenti di Berlusconi al Gf vip e svela cosa potrebbe esserci dietro.

Orietta Berti è stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande fratello vip. La cantante è stata l’opinionista del reality di Canale 5 ed a distanza di qualche settimana dalla fine, Orietta è tornata a parlare ed ha commentato anche i provvedimenti presi da Pier Silvio Berlusconi. Ecco il suo punto di vista.

Orietta Berti, l’ex opinionista del programma torna a parlare dopo la fine del reality

Orietta Berti, la famosa cantante che in questi ultimi anni sta riscuotendo un grandissimo successo anche tra i più giovani, a distanza di qualche settimana dalla fine del Grande fratello vip è tornata a parlare. In quest’ultima edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, Orietta è tornata a parlare e lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata a Libero Quotidiano. La cantante ha raccontato di aver incontrato tante persone, durante i suoi viaggi in treno in questi ultimi mesi, che le hanno dato tanti consigli.

I consigli dei telespettatori hanno influenzato Pier Silvio Berlusconi?

La cantante ha anche aggiunto che questi consigli in qualche modo, potrebbero aver aiutato Pier Silvio Berlusconi a prendere le decisioni che ha preso nelle ultime settimane di reality. Si tratta ovviamente solo di un’ipotesi, ma Orietta ha voluto comunque esprimere il suo punto di vista al riguardo.“Mi hanno dato dei consigli che forse hanno aiutato anche Pier Silvio a dare un po’ più di disciplina ai concorrenti…”, ha detto l’ex opinionista del programma. Orietta però ha aggiunto dell’altro. “Pensavamo di poter approfondire molti temi, dalla depressione alla solitudine, dalla prevenzione dell’Hiv alle donne che non possono avere figli…”, ha detto la cantante che ha anche aggiunto il fatto che poi non è stato possibile fare tutto ciò, per via delle varie dinamiche che si sono create all’interno della casa con i concorrenti.

Orietta tornerà il prossimo anno?

Possibile ritorno il prossimo anno? Se inizialmente si era capito che Orietta non volesse più ripetere questa esperienza, nel corso dell’intervista la Berti ha ammesso tutt’altro. Qualora dovesse arrivare la proposta, Orietta sarebbe ben felice di accettare.“Mi sono piaciuti anche gli inconvenienti che capitavano quando ci cambiavamo e truccavamo nelle roulotte adibite a camerini dove ogni tanto andava via la luce…”.