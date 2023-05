Paola Barale lascia tutti senza parole: “Non avrei mai voluto essere al loro posto”, a chi ci sta riferendo

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Barale e la confessione sull’aborto nel libro intitolato “Non è poi la fine del mondo” in uscita il prossimo 23 maggio.

Paola Barale torna sotto i riflettori. La showgirl proprio in questi giorni ha presentato il suo libro intitolato “Non è poi la fine del mondo”, edito da Sperling & Kupfer, che uscirà il prossimo 23 maggio. In questo libro Paola si racconta a 360° e parla di diversi argomenti, tra questi il suo rapporto con il sesso, la menopausa e l’aborto. Sono in pochi a conoscere questa verità, ovvero che Paola ha avuto un aborto e forse per la prima volta, la showgirl ha voluto parlarne. Ecco cosa ha raccontato.

Paola Barale scrive un libro in uscita il prossimo 23 maggio

Paola Barale ha scritto un libro, intitolato “Non è poi la fine del mondo”, edito da Sperling & Kupfer, in uscita il prossimo 23 maggio. In questo libro, che si preannuncia un grande successo, la showgirl affronta diversi temi molto interessanti, come la menopausa, il sesso e l’aborto. Di questo ne ha anche parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato al magazine Effe, sottolineando come le donne vivano la menopausa come un tabù, un qualcosa che mette fine alla loro vita.

La menopausa, ecco le parole di Paola

Ma, in che modo ha vissuto la menopausa la Barale? “Il mio ginecologo mi scriveva: “Sono arrivati gli esiti delle analisi: sei in menopausa””, racconta la showgirl.“Pensavo di essere forte e lo ero, ma non sapevo fino in fondo di avere anche lati vulnerabili: emozioni, rabbia e insicurezze. Affrontarli mi ha dato una nuova consapevolezza”. Queste le parole di Paola, che aveva solo 41 anni quando ha scoperto di essere andata in menopausa.

La showgirl racconta la drammatica esperienza dell’aborto

Nel corso dell’intervista, così come nel libro, la Barale ha anche parlato dell’aborto, un evento drammatico che ha segnato ovviamente la sua vita.“Quando decisi di interrompere la gravidanza, il ginecologo mi disse: “Guarda, Paola, che un domani te ne potresti pentire”. Ma si può avere un bambino per evitare di pentirsi di non averlo avuto? Oggi che vedo le mie amiche che ormai hanno figli adolescenti, penso che non vorrei essere al loro posto. Io che ero già tanto apprensiva con i miei cani, figuriamoci quanto mi sarei stressata”. Queste le parole dichiarate da Paola Barale che non ha specificato a quanti anni è rimasta incinta e on ha nemmeno rivelato l’identità del padre.“Ero rimasta incinta dopo solo un mese che stavamo insieme. Non avevo nessuna garanzia che sarebbe durata. E anche se non ho nulla contro le mamme single, non era quello che volevo per me in quel momento.”