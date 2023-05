Ballando, Milly Carlucci senza freni su Barbara d’Urso: “Non è un mistero ciò che penso di lei”

0 SHARES Condividi Tweet

La macchina operativa è già al lavoro per realizzare la prossima edizione di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 che andrà in onda nei prossimi mesi.

Ballando con le stelle, è già ora di pensare alla prossima edizione del programma di Milly Carlucci. Proprio quest’ultima in questi giorni ha parlato ed ha svelato la verità sulla prossima edizione del programma di Rai1 ed ha anche espresso il suo punto di vista su diversi noti personaggi, come Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli. Da qualche mese si parla della conduttrice di Pomeriggio 5 come di una possibile concorrente del programma di Rai 1. Ecco le sue parole.

Ballando con le stelle, la conduttrice all’opera per la prossima edizione del programma di Rai 1

Ballando con le stelle è uno dei programmai più amati della televisione italiana. Milly Carlucci ha da poco concluso l’edizione 2023 de Il cantante mascherato eppure è già all’opera per la prossima stagione di Ballando con le stelle. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato in questi giorni, la conduttrice ha parlato dei vari rumors che si stanno rincorrendo sulla possibilità di vedere Barbara D’Urso nel cast del programma. In realtà, in passato la stessa Milly ha contattato Barbara chiedendole di prendere parte al programma come ballerina per una notte, cosa che non è stata possibile per i tanti impegni della conduttrice.

Barbara D’Urso nel cast? Ecco le parole della Carlucci

Poi ha anche svelato in che rapporti è con la stessa Barbara. “Noi siamo pedine del palinsesto, con Barbara non c’è mai stato niente di personale, anzi ci siamo viste, abbiamo chiacchierato, non è un mistero che un po’ di anni fa io l’abbia invitata da me come “Ballerina per una notte”. Non è venuta per mancanza di tempo, era uno di quei periodi in cui aveva tre, quattro show insieme“. Sulla possibilità di vedere ancora una volta Selvaggia Lucarelli in giuria, la conduttrice non si è tanto sbilanciata ma ha riferito che sicuramente ad oggi la giornalista fa parte della “Migliore giuria della tv”. Insomma, non ci dovrebbero novità e stravolgimenti per la prossima edizione del programma.

Il possibile cast di Ballando con le stelle 2023

Si vocifera anche su altri nomi di possibili concorrenti per la prossima edizione di Ballando, a cominciare da Antonio Caprarica a finire a Nunzia De Girolamo. Si è anche parlato di una possibile partecipazione di Luisella Costamagna, ovvero la vincitrice della scorsa edizione del programma. Anche in questo caso la Carlucci non si è sbilanciata, non ha confermato ma nemmeno smentito. “Il cast punta su individualità forti che, però, devono essere complementari in una squadra: devo comporre un gruppo prima di parlare di singoli nomi“. Queste le parole della conduttrice.