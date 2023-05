Isola dei famosi, Marco Predolin diretto dopo il ritiro “E’ necessario che io precisi una cosa”

0 SHARES Condividi Tweet

Isola dei famosi, nel corso della puntata andata in onda ieri martedì 2 maggio Marco Predolin ha annunciato il suo ritiro dal gioco per motivi di salute. Ecco le sue parole.

L’Isola dei famosi è già iniziata da qualche settimana e sono già partite le dinamiche che tanto piacciono al pubblico di Canale 5. Proprio in occasione della puntata andata in onda ieri sera, Marco Predolin è stato costretto a ritirarsi dopo aver avuto un malore. A raccontare quanto accaduto è stato proprio lui, poche ore fa. Ma cosa ha riferito Predolin?

Isola dei famosi 2023, Marco Predolin accusa un malore in Honduras

Marco Predolin, uno dei naufraghi di questa edizione dell’Isola dei famosi iniziata solo da poche settimane, è stato costretto a ritirarsi in seguito ad un malore. Nel corso della puntata di ieri, martedì 2 maggio, la conduttrice ha annunciato il ritiro di Predolin che è ufficialmente fuori dai giochi. Sono trascorse due settimane dall’inizio dell’Isola dei famosi ma purtroppo per il conduttore è ora di tornare a casa. Stando a quanto riferito da Ilary Blasi, purtroppo Predolin è stato costretto a ritirarsi dai giochi, per via delle sue condizioni di salute non idonee a proseguire questo percorso.

Il ritiro di Predolin, le sue parole dopo l’eliminazione

Nelle scorse ore a parlare è stato proprio lui, Predolin attraverso un post che ha diffuso su Instagram.“Volevo ringraziare tutti per l’affetto che mi avete dimostrato e per le belle parole che mi avete scritto! Ci tengo a precisare che uscire NON È STATA UNA MIA DECISIONE (da notare il maiuscolo usato dal conduttore, ndr) ma una decisione della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata. Mi dispiace molto che sia terminata così questa mia avventura, grazie ancora a tutti, ci vedremo lunedì in studio”. Questo il post pubblicato da Predolin sul suo profilo Instagram.

Gli accertamenti e la decisione della produzione

La decisione di lasciare l’Isola è stata presa dalla produzione, dopo aver appurato che purtroppo le sue condizioni di salute non gli avrebbero permesso di proseguire. I medici hanno immediatamente eseguito degli accertamenti che hanno confermato la sua non idoneità a continuare questa esperienza in Honduras.