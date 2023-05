Isola 2023, Asia Argento va sull’Isola e accade l’imprevedibile, il web esplode per lei

0 SHARES Condividi Tweet

L’Isola continua con i suoi veleni e con le debolezze dei naufraghi. A sostenere Fiore Argento, sull’Isola è arrivata la sorella Asia e ha fatto un discorso ai naufraghi che è piaciuto a tutti tanto che il web è esploso per lei. Vediamo cosa è successo.

Asia Argento sbarca sull’Isola

Asia Argento è sbarcata sull’Isola per dare un po’ di conforto alla sorella Fiore. A quest’ultima la produzione ha fatto una sorpresa, le ha fatto trovare una foto di lei e Asia da bambine e Fiore ha commentato così: “Lei è mamma di due bellissimi bambini e quindi è diventata materna anche nei miei confronti. Io la amo tantissimo, questo è un regalo che mi dà una grande forza. Ti ringrazio con tutto il cuore, ti amo sorella”.

E così Asia, a sorpresa, l’ha raggiunta e se Vladimir ha detto vedendole insieme: “Siete bellissime”, le due sorelle si sono commosse e abbracciate a lungo.

Asia Argento piace a tutti, il web esplode per lei

Poi Asia Argento è andata ne La Palapa e tutti i naufraghi sono stati contentissimi di vederla lì sull’Isola. Asia argento ha detto loro: “No, non sono inca***ta, no. Come si fa a giudicare questi poveri cristi che non mangiano? Qua gli istinti sono andati fuori controllo. Non dormire, non mangiare… puzzano come capre! Voglio dire, dopo un po’ si sente. Dovrei viverlo per vedere fino a che punto reggerei io. Allo stesso tempo penso che tu Helena abbia esagerato, alzando i toni. Hai sbroccato perché sei giovane, ma io direi abbassiamo i toni amica mia”.

Ma poi ha avuto parole di rimprovero anche per la sorella: “Non ti preoccupare che farò una bella lezione anche a lei. Vengo qua come una giudice di pace”. Poi a Luca ha detto: “Tu con la fascetta datti da fare”.

Alla sorella ha detto: “Tu devi essere più forte degli umori di una giovane femmina!”.

Il web è esplodo di like per Asia Argento e sui social hanno scritto così: “Ti va di fare l’isola Asia ? Ti prego rimani????” o anche: “Con la Caldonazzo Fiore e Asia sarebbe stata un’isola strepitosa” e, ancora: “Facciamo che Asia prenda il posto di Claudia che ha dovuto abbandonare per infortunio diventando così una concorrente ufficiale?” e anche: “Asia li sta distruggendo tutti sta servendo molto di più di alcuni concorrenti che sono lì da settimane”.