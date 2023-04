Pomeriggio 5, ospite Simone Coccia che piange il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

E’ finita la storia d’amore tra la senatrice Stefania Pezzopane e l’ex spogliarellista Simone Coccia che sta intervenendo in varie trasmissioni televisive per raccontare la fine della sua relazione. Infatti, dopo essere stato da Mara Venier e Dominica In ieri, domenica 25 aprile, è andato da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 dove, ancora una volta, ha pianto nel raccontare la fine della sua relazione ma i telespettatori iniziano a non credergli più e a pensare, piuttosto che stia girando per le varie trasmissioni televisive in vista di notorietà e per guadagnare ora che non c’è più al suo fianco che lo sovvenzionava. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa ha detto lui a Barbara D’Urso e come i telespettatori hanno reagito.

Simone Coccia va ospite da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5

Ieri, martedì 25 aprile è andata in onda un’altra puntata di Pomeriggio 5 condotta, come al solito, da Barbara d’Urso. Tra i vari ospiti è andato nel salotto della conduttrice anche Simone Coccia ex fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane.

L’uomo, ex spogliarellista ha pianto a dirotto e, tra le lacrime evidentemente disperato, ha detto così: “Ne abbiamo passate tante, all’inizio uno è forte perché ha le spalle forti. Ma quello che abbiamo passato ha influito parecchio sull’addio”.

E poi, ancora: “Nell’ultimo periodo il rapporto si era un po’ trasformato, passando dall’amore all’amicizia. Non c’è stata alcuna causa esterna che ha agevolato la fine di questo rapporto, ma dopo San Valentino abbiamo entrambi percepito questo cambiamento”.

Invece domenica nel salotto di Mara Venier aveva detto: “Anche se forse lo mostro meno rispetto a Stefania, io soffro perché è stata una storia importante e mi è spiaciuto vedere come si è trasformata, anche perché penso che una persona come lei non la ritroverei mai”.

E, ancora: “Noi continuiamo a combattere. Perché anche se ci siamo lasciati, c’è gente che ci attacca ancora”.

E poi ha raccontato: «Mi sono emozionato e ho provato tanto dolore perchè non mi aspettavo che questa storia finisse. Abbiamo vissuto tanti momenti belli insieme ma difficili perchè il suo lavoro ha attirato attenzione maligna nei nostri confronti. Noi abbiamo subito tante atrocità solo perchè eravamo innamorati e diversi. Ma tra due pianeti diversi c’è attrazione. È la storia più importante della mia vita e in futuro non troverò mai una donna del genere». E, ancora: «Il rapporto è cambiato si era trasformato in amicizia. Nessuno dei due ha la colpa è venuto a mancare l’amore che si è trasformato in amicizia. Forzare le cose è inutile».

Il web lo attacca

Ma il popolo del web non ha creduto a quanto detto da Coccia e sui social è stato massacrato: “Basta, ora non ti mantiene più”; oppure c’è chi ha scritto: “Finita la popolarità e ora tenta la marcia indietro” e anche: “Questo gira tutti i programmi a piangere e per fare un po’ di soldi”.