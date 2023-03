Emanuel Lo, senza freni svela come è iniziato il suo amore per Giorgia “Impazzivo per lei”

0 SHARES Condividi Tweet

Emanuel Lo, il compagno di Giorgia torna a parlare della sua storia con la cantante e di come è nato il loro amore. Ecco le parole del coreografo.

Emanuel Lo conosciuto da tutti per essere un noto ballerino e coreografo, attualmente e da diverso tempo è anche un professore della scuola di Amici. E’ anche conosciuto per essere il compagno di Giorgia, la nota cantante che è reduce da un grande successo al Festival di Sanremo. Ebbene, il ballerino e la cantante da diverso tempo fanno coppia fissa, e proprio in questi giorni il professore della scuola di Amici ha parlato ed ha rilasciato un’importante intervista.

Emanuel Lo e Giorgia, una delle coppie più stabili del mondo dello spettacolo

Emanuel Lo e Giorgia sono di certo una delle coppie più belle e più solide del mondo dello spettacolo. Sono stati per diverso tempo lontano dai riflettori e solo negli ultimi mesi si è tornati a parlare del loro amore, complice il fatto che Giorgia sia tornata a fare musica dopo un pò di tempo. La cantante è infatti pronta a lanciare un nuovo disco ed è anche tornata a Sanremo.

Il ballerino racconta come è nato l’amore per Giorgia

Emanuel è invece il professore di Amici e proprio nella serata di sabato è stato protagonista di un bacio con Lorella Cuccarini. Ad ogni modo, nel corso di un’intervista che il 45enne ha rilasciato a Tv sorrisi e canzoni, sembra che il ballerino abbia parlato di Giorgia raccontando dove e come ha conosciuto Giorgia.“Lei è una mia fan sfegatata. Siamo discreti ma il nostro rapporto nasce sul palco. Appena tornato dall’estero Giorgia mi chiese di ballare in un suo videoclip, io impazzivo già per lei. Mi ha chiamato poi nella sua tournée del 2003. E tra un concerto e l’altro ci siamo innamorati”. Questo quanto dichiarato dal ballerino che ha ricordato l’incontro avvenuto nel 1991 quando era nel corpo di ballo di Domenica in.

Il retroscena svelato da Emanuel

“Mi finsi malato, ma in realtà ero in Inghilterra per un videoclip di Kylie Minogue. Non so come venni reintegrato e non licenziato”. Poi, nel corso della sua carriera, pare che Emanuel abbia tentato la strada della musica e casualmente fu proprio Giorgia a produrgli Più tempo.