Paolo Belli, senza freni su Carolyn Smith “Cosa è lei per me”

Paolo Belli rivolge un dolce pensiero alla coreografa con la quale lavora da tanti anni, ovvero Carolyn Smith. Ecco le sue parole.

Paolo Belli è uno dei protagonisti indiscussi delle trasmissioni di Milly Carlucci, soprattutto Ballando con le stelle. Una carriera lunga ben 40 anni, ricca di grandi successi e di momenti davvero molto importanti che di certo non potrà mai dimenticare.

Paolo Belli parla della sua lunga carriera, ricca di grandi successi e anche insuccessi

«Paolo studia, così che quando i tuoi sogni si avvereranno, ti farai trovare pronto», così Paolo parlerebbe a se stesso, ma non oggi quanto tanti anni fa, all’inizio della sua carriera. Sicuramente tanti sono stati i successi da lui ottenuti, così come i momenti di down vissuti lontano dalle telecamere. Il pubblico lo ha sempre amato e continua a farlo a distanza di tanti anni. Nel corso di una recente intervista, sembra che Paolo abbia parlato di tanti colleghi e amici alcuni di questi purtroppo venuti a mancare.ù

Belli impegnato con Pur di fare commedia, uno spettacolo teatrale

Intanto, attualmente Paolo è impegnato con lo spettacolo “Pur di fare commedia“, con un tour che terminerà il prossimo 6 aprile a Roma. Tra i tanti amici che Paolo ha ricordato c’è lei, Carolyn Smith e pare che per lei abbia riferito delle parole abbastanza importanti. “Una persona da proteggere, la mia sorella piccolina“, ha detto Paolo parlando della coreografa che come ben sappiamo da tempo lotta contro un brutto male. La giudice di Ballando con le stelle proprio in questi giorni ha rivelato il ritorno del tumore al seno che per la prima volta le è stato diagnosticato nel 2015.

Le dolci parole di Paolo su Carolyn Smith

«E’ lei che fa forza a me. Sono il secondo che chiama per dire una cosa, non so chi è il primo non mi interessa. Carolyn ha bisogno di qualcuno al suo fianco ma ha una forza straordinaria, mi fa capire che lei è forte e che devo esserlo anche io». Questo quanto raccontato da Paolo Belli nel corso dell’intervista. Parole molto belle quelle di Paolo nei confronti della coreografa che è un punto di riferimento per il programma in questione e per tutti quelli che ci lavorano.