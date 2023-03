Kasia Smutniak si rifiuta di vedere l’ultimo film che ha girato, il motivo è da non credere

0 SHARES Condividi Tweet

L’attrice Kasia Smutniak, protagonista di un nuovo film intitolato Panafa genere horror rifiuta di vedere la pellicola.

Kasia Smutniak, la nota attrice e conosciuta a livello internazionale è la protagonista di un nuovo film. Quest’ultimo si intitola “Panafa” ed è diretto da Emanuele Scaringi, prodotto da Fandango e Rai Cinema. La pellicola pare che sia un genere che la stessa Kasia non ama molto, ovvero horror e da questo scaturisce la scelta che l’attrice ha fatto che ha sorpreso davvero tutti quanti. Il film è uscito ieri, giovedì 30 marzo, in tutte le sale cinematografiche ma l’attrice non andrà a vederlo. Ma per quale motivo?

Kasia Smutniak, la protagonista del nuovo film Panafa

Kasia Smutniak, la nota attrice di fama internazionale è la protagonista di un nuovo film intitolato Panafa, in uscita ieri giovedì 30 marzo in tutte le sale cinematografiche. Ebbene, pare che nel corso di un’intervista che la stessa ha rilasciato sul Corriere della Sera, sembra aver detto che non ha voluto vedere la pellicola e che non ha nemmeno intenzione di farlo prossimamente. Il motivo è piuttosto semplice ed a spiegarlo è stata proprio lei.

L’attrice non ha voluto guardare il film e non ha nessuna intenzione di farlo, ecco perchè

“Semplice. I film horror mi fanno paura” ha detto l’attrice spiegando così il motivo per il quale non andrà a vedere il film in questione. “Emanuele prima delle riprese mi aveva dato una lista di titoli da vedere per entrare nel clima. Il primo era Babadook, considerato ormai un classico. Ci ho messo una settimana a finirlo, un pezzettino alla volta, e non ho neanche cominciato gli altri”. Questo quanto dichiarato ancora da Kasia che ha parlato dei vari consigli che le ha dato il suo regista. L’attrice, che di film ne ha girati davvero tanti, ha confessato di non amare gli horror, spiegando di avere proprio terrore. A quanto pare questa paura Kasia se la porta dietro da tanto tempo.

Kasia e il terrore per gli horror

“E’ diverso. La mia avventura con il cinema horror si è arenata subito, da ragazza quando avevo visto al cinema The Blair Witch Project. Un’esperienza traumatica, lì ho capito che non faceva per me. Comunque pensavo che girando il film avrei esorcizzato questa paura, spinta dal regista che mi diceva: vedrai non avrai traumi”. Ad ogni modo, ad oggi Kasia si è detta molto felice di aver girato il film, ed ha aggiunto di ammirare tanto la protagonista ovvero Greta Santi che interpreta nel film sua figlia Nina. “Ovviamente lei lo ha visto senza problemi e trovato bello. Mi fido di lei, a me sono bastate sceneggiatura e riprese”, queste ancora le parole dell’attrice.