Giulia De Lellis, rimuove le cicatrici dell’acne, il web la massacra e lei risponde al veleno

Giulia De Lellis fa un trattamento al viso per rimuovere le cicatrici dell’acne ma viene insultata pesantemente dagli haters. Lei replica al veleno “Bestie”.

Giulia De Lellis non ha mai nascosto di avere dei problemi con l’acne e non ha nemmeno celato le conseguenze di questa lasciate sul suo viso. Ad ogni modo, in queste ore Giulia è stata presa di mira dagli haters, ma come già accaduto in passato, anche questa volta ha replicato ed ha risposto a tono, visto che si parla di un tema a lei molto caro e che le ha causato tante sofferenze. Anche in passato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere che questi problemi legati alla sua pelle sono state per lei motivo di grande dolore e complessi fisici. Ma perchè adesso Giulia è stata offesa e da chi?

Giulia De Lellis mostra i segni dell’acne sul suo viso

Giulia De Lellis torna ad essere al centro delle critiche. Da tempo la De Lellis parla di problemi legati all’acne, che le ha causato delle cicatrici piuttosto importanti sul viso. La stessa non ha mai nascosto questo problema ed anche recentemente ha mostrato i segni di questo problema, ricevendo talvolta anche delle critiche. A distanza di mesi, gli haters hanno però ripreso ad offenderla per la sua pelle, soprattutto in questo momento che l’ex corteggiatrice ha lanciato una nuova linea di prodotti per la cura del viso e del corpo.

Taggata in un video, sotto al post innumerevoli critiche e offese

Giulia è stata taggata in un video da un make up artist e sotto al post sono arrivati tantissimi messaggi e critiche. La stessa ha commentato dicendo “Mi hanno pietrificata”, facendo riferimento purtroppo alle offese ricevute. “Sto facendo un trattamento al viso”, ha replicato la De Lellis, aggiungendo poi “Vedete la mia pelle così provata perchè tanti aghi la perforano creando micro ferite. Sto cercando di rimuovere vecchie cicatrici di una forte acne avute per via di una malattia che ho all’apparato riproduttivo. L’ho detto tante volte, ma a quanto pare alcuni non lo sanno o forse non vogliono capire o preferiscono infierire”. Questo lo sfogo di Giulia dopo aver ricevuto l’ennesime offese.

Giulia, lo sfogo della De Lellis

«Queste persone non sanno cosa sia la gentilezza, forse non è di casa dalle vostre parti e questo lo comprendo, ma informatevi prima di parlare come bestie. Se avessi nascosto le mie problematiche alla pelle (e avrei potuto) non sarei stata in pace con me stessa e non avrei oggi la mia linea di prodotti che mi ha permesso di capire cosa serve a una pelle sana e a una più sfortunata». Queste ancora le parole di Giulia che ha lanciato l’ennesima stoccata dicendo “Riflettete.. io dormo serena, ma ci sono persone che fanno più fatica e per colpa di gente come voi non escono neanche di casa”.