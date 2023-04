Lorella Cuccarini, la figlia Chiara diretta: “Non ho mai amato le etichette”

0 SHARES Condividi Tweet

Lorella Cuccarini, amatissima professoressa ad Amici è mamma di quattro figli di cui due, i più piccoli, gemelli.

La Cuccarini è una donna piena di energia che ha sempre amato tantissimo il suo lavoro ma anche e di più la sua numerosa famiglia e per questo ha sempre seguito molto da vicino i suoi figli. Una delle sue figlie, la gemella Chiara, sui social, ha risposto ad un follower dichiarando il suo punto di vista sull’amore. Vediamo cosa ha detto.

Chiara Testi: “Non ho mai amato le etichette”

Chiara Testi, sui social ha risposto alla domanda di un follower sull’amore e ha detto il suo punto di vista

: “Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza“.

Chiara è la gemella di Giorgio e i ragazzi sono nati nel 2020 mentre i più grandi sono Sara che è nata nel 1994 e Giovanni che è nato nel 1996.

Chiara, che cura i social per conto della mamma, qualche tempo fa disse in occasione di un video messaggio che registrò per Verissimo nella puntata in cui la mamma era ospite: “Da un anno aiuto mamma con la gestione dei social e devo dire che mi diverto tantissimo perché fino all’anno scorso era un po’ titubante quando le proponevo delle cose da fare. Adesso è lei che viene da me a proporre delle idee e questo mi piace tantissimo”.

E poi della mamma disse così: “Devo ringraziarla perché finalmente ho capito cosa mi piacerebbe fare come lavoro. Le prime esperienze le ho fatte con lei e questo glielo devo sicuramente. Voi vedete un lato della mamma che a volte è un po’ più serio, ma noi possiamo assicurarvi che è una pazza scatenata“.

Lorella parla della sua famiglia e del marito Silvio Testi

Lorella ama profondamente la sua famiglia e, in occasione di un’intervista rilasciata diversi anni fa, disse: “La mia famiglia è tutt’altro che perfetta. E non è perfetto neppure il mio matrimonio. Come tutte le coppie, anche io e Silvio abbiamo avuto i nostri momenti difficili, le nostre crisi. Ma li abbiamo superati e siamo andati avanti, perché ci amiamo moltissimo. E lo abbiamo fatto anche per i nostri figli. Loro sono un collante importantissimo per la nostra unione”.