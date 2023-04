Pomeriggio Cinque l’ospite infastidita con Barbara D’Urso: “Lasciami stare, me ne voglio andare”, la reazione della D’Urso

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, durante la puntata di Pomeriggio 5, un’ospite di Barbara D’Urso, ad un certo punto del suo intervento, ha manifestato un grande fastidio nei confronti della trasmissione e della stessa conduttrice e ha preteso di essere lasciata stare. Vediamo cosa è successo e perché si è arrivati a tanto.

L’ospite ha chiesto a Barbara D’Urso di essere lasciata stare e di voler andare via

Ieri, Barbara d’Urso ha ospitato nella sua trasmissione pomeridiana che va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì, una signora, ex insegnante accumulatrice seriale.

La signora è evidente che vive in una situazione di grande disagio e rende la vita complicata anche ai suoi vicini di casa che hanno chiamato la trasmissione di Barbara D’Urso per raccontare come stanno vivendo a causa del comportamento sopra le righe di questa signora.

L’inviato di Barbara D’Urso ha detto: “Siamo stati chiamati a Salerno perchè c’è una signora per bene, che faceva l’insegnante…Adesso non ha soldi e vive in condizioni disumane perchè è una accumulatrice seriale”

La conduttrice ha così parlato sia con il portiere dell’edificio dove vive la signora in questione ma anche con alcuni vicini.

Poi è arrivata proprio la signora vittima di questo disagio che ha preteso che andasse via chiunque si trovava lì in quel momento e poi se l’è presa soprattutto con il portiere del palazzo dicendo così: “Se ne può andare questo? Non voglio parlare…Prima c’era un portiere normale ed educato…Questo è uno scostumato … Mi insulta sempre …”

Barbara d’Urso ha voluto accontentare la signora che manifestava un evidente disagio e ha chiesto a tutti i presenti di andare via per farla stare tranquilla ma poi la signora ha esternato la sua volontà di andare via e di non essere più intervistata: “Vediamo di parlare di questa faccenda la prossima settimana…Ora non sono a mio agio…Vorrei andare a cenare e a dormire un po’…”.

La reazione di Barbara D’Urso

Quando la conduttrice si è resa conto del malessere della sua ospite, ha provato con molta dolcezza ad insistere ma la signora le ha risposto così: “Ho capito Barbara…Io siccome ho degli orari e non sono più una ragazzina…Senti posso andare a mangiare e dormire? Ci sentiamo la prossima settimana…Lasciatemi stare…”.

A quel punto la D’Urso le ha detto: “Posso chiederti un piccolo favore? Possiamo almeno accompagnarti noi a casa?” ma l’ospite le ha risposto a tono: “Io ho gambe…Ma non voglio questo aiuto…Io sto bene…”. La D’Urso ha, però, continuato ad insistere e la signora, sempre rigida sulla sua posizione, le ha risposto: “Non insistete…Che ne sai? Quello è un mostro, una spia pagata…Che ne sai che non sto bene? Non farmi essere scortese…”.

La D’Urso, a quel punto, ha spiegato così ai suoi telespettatori: “Bisogna essere cauti…Non voglio che lei si arrabbi…Cerchiamo però di dare una mano…Spegniamo le telecamere così si tranquillizza…”.