Lorella Cuccarini decide di svelare la reazione del marito ai suoi balli con Emanuel Lo

Lorella Cuccarini, che per questa edizione di Amici è l’insegnante di canto, nel serale si cimenta con dei balletti meravigliosi con Emanuel Lo, compagno della cantante bravissima, Giorgia. Poiché i due si impegnano in balletti molto belli ma che li vedono anche estremamente complici, la gente si è incuriosita nel sapere quale è la reazione dei loro due compagni, per Lorella Cuccarini il marito Silvio Testi e per Emanuel Lo la compagna Giorgia e così i diretti interessati hanno fatto sapere quali sono le rispettive reazioni. Emanuel Lo ha detto che per Giorgia non c’è nessun problema e che, anzi, è contentissima che lui sia tornato a ballare dopo anni che non lo faceva più. Ora vediamo cosa ha detto Lorella Cuccarini della reazione del marito Silvio Testi.

Lorella Cuccarini svela qual è ila reazione che ha il marito Silvio Testi quando la vede ballare con Emanuel Lo

Lorella Cuccarini e il marito Silvio Testi Capitta sono una coppia da 32 anni e hanno quattro figli di cui due sono gemelli, Giorgio e Chiara.

Lorella Cuccarini ha detto così del marito quando vede i balletti che fanno ad Amici lei e Emanuel lo: “Si diverte moltissimo” e poi ha anche aggiunto, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Chi: “Silvio è abituato, anzi credo che mi ami per questa mia passione, è orgoglioso di me“.

Lorella Cuccarini parla della sua storia d’amore con Silvio Testi

Lorella Cuccarini ha raccontato come è iniziata la sua storia d’amore con il marito: “Ci siamo conosciuti amando prima di tutto la nostra passione nel lavoro” e poi ha anche detto: “Galeotto fu un film. Uscivamo con amici, a cena, al cinema. Una sera lui propose ‘Sogni’ di Akira Kurosawa e accettai solo io. E così… Di lì a poco mi chiese di sposarlo e non ebbi dubbi. Sapevo che era lui. Le nozze dopo sei mesi, senza aver convissuto: non c’era bisogno di prove, eravamo sicuri”.

In 32 anni sono nati quattro figli: Sara che è nata il 4 agosto 1994, Giovanni che è nato il 19 settembre 1996 e poi, in ultimo i gemelli Chiara e Giorgio che sono nati il 2 maggio 2000.