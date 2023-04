Vladimir Luxuria commenta una foto di Ilary Blasi e il web esplode con le critiche

0 SHARES Condividi Tweet

Vladimir Luxuria commenta una foto di Ilary Blasi ma il popolo del web non gradisce. Sul web piovono critiche.

Vladimir Luxuria è l’opinionista del programma Isola dei famosi. Recentemente, Luxuria ha pubblicato un post che di certo non è passato inosservato e che ha anche suscitato un certo dibattito. L’opinionista ha commentato l’aspetto della conduttrice e pare che le sue parole abbiano suscitato delle reazione negative tra i fan. Ma per quale motivo è stata criticata? Cosa ha detto Luxuria su Ilary, che tra l’altro è anche una sua amica?

Vladimir Luxuria si lascia andare ad un commento sull’aspetto di Ilary

Vlamidir Luxuria per il secondo anno consecutivo è approdata all’Isola dei famosi come opinionista. In questi giorni, la stessa ha rilasciato diverse interviste ed ha anche rilasciato un commento che di certo non è passato inosservato. Il commento di Vladimir è arrivato sotto ad post condiviso da Ilary Blasi su Instagram dove la conduttrice indossa un top piuttosto scollato e sensuale. Vladimir ha commentato scrivendo “Bellissima”, parole gentile ed anche abbastanza innocua che però non è proprio piaciuta agli utenti social.

Critiche da parte dei fan sotto al post

Molti hanno risposto al commento di Vladimir ed in alcuni casi le risposte sono state davvero terribili. Un utente le avrebbe detto “Falsa” e poi ancora “Bellissima? Ma de che? Tra l’altro non è neanche brava a condurre, antipatica, arrogante e scontrosa, parla sempre in romanaccio che sembra di stare al mercato”. Sono stati questi alcuni dei post apparsi sotto al post, critiche che non sono passate per niente inosservate.

I messaggi degli utenti web

Molti hanno sottolineato il fatto che Luxuria abbia risposto in questo modo alla foto di Ilary semplicemente perchè lavora al suo fianco all’Isola dei famosi. “Per forza, ti da lavoro“, ha scritto un utente e poi ancora “Grazie ar ca**o è quella che ti fà lavorare”. Qualcun altro le ha dato ancora della lecchina, “palesemente una leccata questa” e “che commento”. Insomma, in molti hanno pensato che in realtà non si sia trattato di un commento spontaneo e naturale ma di un qualcosa di forzato. Come avrà preso Vladimir queste critiche?