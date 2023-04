Federica Panicucci senza parole per un gesto di Soleil Sorge “Non è una cosa che si fa”

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci a Back to School rimane senza parole dopo una rivelazione di Wendy, la madre di Soleil Sorge.

E’ andata in onda la prima puntata di Back to School , il programma condotto da Federica Panicucci su Italia 1. Non sono di certo mancati i momenti esilaranti e divertenti. Soleil Sorge è stata una delle ripetenti della serata e l’ex gieffina si è presentata davanti alla commissione per poter affrontare il suo esame di quinta elementare. In puntata presente anche la madre di Soleil, Wendy che dopo essere stata interpellata dalla conduttrice ha raccontato un aneddoto riguardo il percorso scolastico della figlia. Alcune dichiarazioni hanno lasciato un pò perplessi.

E’ stato a quel punto che Wendy ha raccontato che Soleil da piccola ha ragliato i capelli ad una suora perchè quest’ultima l’aveva messa in punizione. Federica particolarmente stupida da queste dichiarazioni avrebbe lanciato un appello dicendo “Mi rivolgo a tutti, non è una cosa da rifare, questo proprio no”.