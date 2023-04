Pamela Prati diretta sul motivo per cui copre sempre il collo

0 SHARES Condividi Tweet

Pamela Prati in questi ultimi mesi tenta di nascondere il collo e sorgono dei dubbi sulle motivazioni. A svelare la verità adesso è stata proprio lei, ma cosa ha riferito.

Pamela Prati, oltre ad essere una grande showgirl e noto personaggio del mondo dello spettacolo praticamente da sempre, è anche una delle protagoniste di questa ultima edizione del Grande fratello vip. La sua avventura all’interno del reality è finita ormai da un pò, e subito dopo la sua uscita è rimasta sotto i riflettori per la storia d’amore, che poi tale non si è rivelata, con Marco Bellavia. Ad ogni modo, nelle sue ultime apparizioni, sembra che Pamela si sia mostrata sempre con il collo coperto e questo ha fatto sorgere dei dubbi. In molti si sono chiesti per quale motivo la soubrette tenda a nascondere sempre il collo, pensando di dover nascondere qualcosa. A rompere il silenzio è stata proprio lei, Pamela. Ma cosa ha riferito?

Pamela Prati, la Diva una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande fratello vip

Pamela Prati, la Diva così come è solita farsi chiamare, è stata una delle protagoniste di questa settima edizione del Grande fratello vip che si è conclusa proprio lo scorso lunedì 3 aprile. Ad ogni modo, c’è un dettaglio che non è proprio passato inosservato. Molti hanno notato che Pamela, sin da sul ingresso in casa ed anche fuori, una volta poi finita la sua esperienza al Gf vip, ha sempre cercato di nascondere il collo. Ha utilizzato spesso dei foulard, collane molto vistose o abiti a collo alto. Ma per quale motivo?

Perchè l’ex gieffina tende sempre a coprire il collo?

Questa sua scelta ha fatto sorgere dei dubbi e tanti sono stati i telespettatori che hanno immaginato che la Diva avesse qualcosa da nascondere. Qualcuno ha ipotizzato che la Prati decida di coprire questa parte del collo, per nascondere quella che è la sua vera età. Sappiamo bene che il collo è una delle zone del corpo che non è possibile ritoccare e che dunque mostrerebbe davvero le rughe e di conseguenza la vera età di una persona.

Pamela rompe il silenzio e svela la verità

Dopo tante insinuazioni, adesso a rompere il silenzio è stata proprio lei Pamela Prati la quale ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Novella 2000. La soubrette ha deciso così di svelare la verità ed ha riferito il vero motivo per cui tende a nascondere il collo.“Se copro il collo perché nascondo qualcosa? Qualcuno sospetta di sì ed è un’insinuazione aberrante. Penso semplicemente che sia chic portare foulard, collari e collane, perché valorizzano il collo, una parte del mio corpo di cui vado fiera. Non devo celare nulla, al contrario di tanta gente che farebbe meglio a nascondere la propria cattiveria. Non ho più 20 anni ma non sono una mummia. Fatevene una ragione”. Queste le dichiarazioni di Pamela, la quale ha sottolineato che si tratta semplicemente di una scelta di stile e non ci sarebbe nessun’altra motivazione alla base.