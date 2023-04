Back to School, Pierpaolo Pretelli fa perdere la pazienza a Giulia Salemi che gli dice: “Non tornare a casa”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ iniziato il programma Back to school condotto da Federica Panicucci e, tra chi è tornato a scuola tra i banchi di scuola, c’è Pierpaolo Pretelli che ha fatto arrabbiare la fidanzata Giulia Salemi. Vediamo cosa è accaduto.

Pierpaolo Pretelli con il suo atteggiamento fa arrabbiare Giulia Salemi

Durante la puntata di Back to School, Pierpaolo Pretelli, stava partecipando all’ora di inglese e stava sostenendo l’esame. Il compito era quello di organizzare il tavolo degli invitati al suo matrimonio tra cui c’era anche l’amante. A quel punto la Salemi ha reagito sui social scrivendo così: “Stasera non entri in casa. Bocciato e sfrattato!”. Nel frattempo Federica Panicucci aveva già preannunciato: “Bisogna vedere se la sposa è d’accordo ad avere l’amante al tavolo”.

Botta e risposta tra i fidanzati Pierpaolo Pretelli e giulia Salemi

Federica Panicucci è al timone di questa trasmissione mentre i concorrenti che sono tornati sui banchi di scuola per sostenere l’esame di quinta elementare sono, tra gli altri, Pierpaolo Pretelli che candidamente ha riconosciuto: “Non sappiamo niente, ho dormito una meraviglia”, Scintilla che è il capo classe che ha detto: “Sono qui per difendere loro” e Valeria Marini.

Petrelli, dopo l’esame ha detto alla Panicucci del suo insegnate: “Mi ha massacrato senza pietà” ma poichè è stato messo fuori dall’aula perchè suggeriva a Valeria Marini, lui si è difeso dicendo: “Non ho fatto nulla. Non sono stato io”, poi quando è stato fatto rientrare ha detto: “Prometto di stare muto, non parlo più”.

A Giulia Salemi chiedono se il fidanzato ha studiato e lei risponde

Durante il programma hanno chiesto a Giulia Salemi se il fidanzato Pierpaolo Petrelli avesse studiato e lei ha risposto: “Ieri ho chiesto hai studiato e ha detto ho dimenticato là le mie dispense“ ma lui ha replicato così: “Ho studiato. E’ falsa”. Poi Pretelli è stato interrogato e la Salemi ha apprezzato il risultato commentando così sui social: “Dignitoso” ma lui non ha gradito un commento così tiepido e le ha risposto scherzando: “Ci vediamo a casa!”