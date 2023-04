Chanel Totti lanciata la bomba, “Ha una storia con il padre di mia figlia”, il web esplode

0 SHARES Condividi Tweet

Una tiktoker, Martina De Vivo, sui social ha fatto una rivelazione molto scottante su Chanel Totti, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, aggiungendo anche di poter provare ciò che dice.

Vediamo, nei dettagli, quale è stata la sua rivelazione.

La tiktoker fa una rivelazione bomba: «Chanel Totti è l’amante del mio ex ragazzo e padre di mia figlia»

Martina De Vivo, su Instagram ha voluto far sapere a tutti una verità che dice di poter provare e, dunque, ha dichiarato così: «Il mio ragazzo mi ha tradita con Chanel Totti».

E’ evidente che il video è diventato subito virale.

Tutti è cominciato perché un utente le ha scritto: «Abbiamo visto il tuo ex con Chanel Totti» e lei, che è anche mamma di una bambina avuta dal compagno, ha risposto subito così: «Quando la bambina non aveva neanche due mesi di vita, apro il telefono del mio fidanzato che viveva in casa con me e trovo la chiamata di Chanel Totti. Io scrivo a lei e lei nega addirittura di averlo conosciuto. Lui dopo qualche giorno viene a vedere la bambina, io gli faccio vedere le prove e lui mi conferma che era tutto vero, io ovviamente lo caccio di casa e scrivo a Chanel. Lei mi risponde che il problema non è il suo ma di Cristian, il mio ex. Ebbene si, lei conclude dicendo che non è un problema sentirsi con una persona fidanzata e che ha una figlia perchè appunto non è un suo problema».

La tiktoker decide di rivelare tutto

La tiktoker, a questo punto, non si è più fermata e ha continuato a raccontate i dettagli: «Quando loro due si sono cominciati a sentire, Cristian stava ancora in casa con me. Quindi lei ha fatto l’amante, o almeno così si dice a casa mia».

E, poi, come un fiume in piena: «Un applauso all’educazione che è stata data a questa bambina perchè sì, Chanel ha 15 anni. Sicuramente il problema principale è stato il mio ex Cristian, perché è lui che aveva la figlia ma a me hanno insegnato cosa sono i valori e cosa è l’educazione: per me l’uomo di un’altra è trasparente. Però sono modi di vivere, modi di crescere. Non abbiamo tutti la stessa fortuna».

E poi Martina ha concluso così: «Non credo che le mie esternazioni siano state violazione della privacy perché oggi hanno pubblicato una foto insieme su Instagram, quindi io prima di tutto devo tutelare me stessa».

A questo punto, sui social si sono scatenati con i commenti e quello che ha avuto più like in assoluto è stato quello di chi ha scritto: «Il tradimento in casa Totti è ereditario vedo».