Amadeus, Fausto Leali senza freni sul conduttore: “Cosa è stato capace di fare”

Fausto Leali si racconta e lo fa a 360°, parlando di tanti argomenti dal Grande fratello al Festival di Sanremo. Ecco cosa ha riferito.

Fausto Leali, uno dei più famosi cantanti della canzone italiana in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante al quotidiano Libero. Il cantante si è raccontato e lo ha fatto a ruota libera, parlando di tanti argomenti, come la partecipazione al reality di Canale 5 e poi ancora del Festival di Sanremo. Non sono passate inosservate le dichiarazioni che il cantante ha rilasciato su Amadeus. Ecco cosa ha riferito.

Fausto Leali, uno dei più famosi cantanti della canzone italiana si è raccontato ed ha parlato di tanti argomenti. Nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano Libero, il cantante Fausto Leali ha parlato di quelli che sono stati gli ultimi anni della sua carriera. Il cantante ha anche fatto riferimento al Grande fratello vip, esperienza che ha vissuto purtroppo non nel migliore dei modi per via della espulsione che ha scatenato diverse polemiche.

La partecipazione al Grande fratello vip, le parole dell’artista

“E’ una trasmissione che non avrei mai dovuto fare, non c’entrava niente con me. Accettai di farla solo perché non c’era niente in giro”, ha confessato il cantante che è stato abbastanza sincero nell’esprimere il suo pensiero. Per chi non lo ricordasse, Fausto era stato squalificato dal reality per aver pronunciato una frase considerata razzista ai danni di Enock Barwauh, il fratello di Mario Balotelli, anche lui gieffino della stessa edizione. Nel momento in cui è avvenuta la squalifica i due si erano ripromessi di chiarirsi successivamente con una cena, cosa che non è mai arrivata, così come ha confermato lo stesso Fausto.

Festival di Sanremo, il cantante si esprime sul possibile addio di Amadeus

Ad ogni modo, dopo il Gf vip, il cantante si è rilanciato ed ha iniziato a prendere parte a diverse trasmissioni, nuovi progetti e diverse ospitate. Parlando proprio della sua carriera musicale, il cantante ha voluto dire la sua anche sul Festival di Sanremo dove è tornato anche come ospite in queste ultime due edizioni. Leali ha voluto dire la sua anche sul possibile addio di Amadeus alla kermesse canora più importante d’Italia.“Penso che togliere il Festival dalle sua mani sarebbe un delitto, ha portato i Maneskin in un anno dalla strada ai palchi di tutto il mondo”, queste le parole del cantante.