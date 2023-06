Tutti i sogni ancora in volo, Tiziano Ferro gela Massimo Ranieri: “Quando ti comporti così mio padre ci rimane male”

0 SHARES Condividi Tweet

Tutti i sogni ancora in volo, grande successo per Massimo Ranieri ieri venerdì 2 giugno, che ha ospitato anche Tiziano Ferro. Tra i due poi è accaduto qualcosa di speciale.

Massimo Ranieri nella serata di ieri ha condotto una nuova puntata del suo show su Rai 1 ed ha avuto modo di ospitare diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo. Uno tra tutti lui, Tiziano Ferro,uno dei cantanti più amati di sempre. Dopo essersi esibiti insieme durante lo show “Tutti i sogni ancora in volo“, Tiziano si è lasciato andare ad una frase che di certo non è passata inosservata. Ma cosa è accaduto e cosa ha detto Tiziano?

Massimo Ranieri conduce una nuova puntata di Tutti i sogni ancora in volo

Massimo Ranieri nella serata di ieri ha condotto una nuova puntata di Tutti i sogni ancora in volo, ovvero lo show che è andato in onda su Rai 1 ieri venerdì 2 giugno. Uno degli ospiti più importanti è stato lui, Tiziano Ferro, uno dei cantanti più amati degli ultimi 20 anni che negli ultimi sei anni si è un pò più dedicato a se stesso e alla sua vita privata. Adesso però Tiziano è pronto a tornare in Italia e soprattutto a far musica, con tantissimi concerti in giro per l’Italia. Ieri sera, per iniziare è stato ospite nello show di Massimo Ranieri ed è arrivato ad un certo punto, inaspettatamente, girato di spalle sulle note dei suoi più grandi successi.

Il cantante ospita Tiziano Ferro

Massimo e Tiziano hanno così cantato Perdere l’amore, uno dei brani più famosi di Massimo Ranieri, un duetto che ha tanto emozionato. Il cantante si è poi slacciato la sua elegante giacca blu, mostrando a tutti i telespettatori le sue bratelle, dicendo “Queste me le ha prestate il Signor Ranieri perchè volevo avere in comune con lui questo elemento”. Subito dopo l’esibizione sulle note di Perdere l’amore, poi, i due hanno chiacchierato un pò. “L’abbiamo fatto di nuovo, Tiziano. Pensavo non si potesse andare oltre e invece ogni volta è sempre una grande emozione, poi cantarla con te… È immensa la gioia, il piacere. Ti ringrazio!”, ha detto Massimo. Tiziano è rimasto parecchio imbarazzato dalla parole di Ranieri ed ha immediatamente risposto.

Grande siparietto tra i due che cantano anche sulle note di Perdere l’amore

“Non scherziamo, non lo accetto! Sono io a essere onorato. Ricordo quel 1988, ero seduto sul divano a guardare Sanremo, e dopo la tua performance mio padre ha dichiarato: ‘Questo vince’. Lì ho capito che volevo fare anche io quella cosa. Lo giuro su tutto quello che vuoi!”. Questa la replica di Tiziano che ha poi fatto riferimento anche ai due figli che ha adottato insieme al suo compagno. Tiziano ha poi cantato il suo ultimo brano, Destinazione Mare, ricordando a Massimo una promessa che quest’ultimo gli aveva fatto prima che venisse annullato il tour precedente.

La promessa di Massimo

“Qualcuno mi aveva promesso di venire a trovarmi… Tra l’altro il concerto si terrà il 28 giugno nella sua città Natale, dove verrebbe osannato se salisse su quel palco. Io vorrei chiedere agli amici di Napoli: lo vogliamo vedere sul palco il Signor Ranieri?”. “Come posso dirti di no, figl…“, ha detto Massimo che ha poi promesso di salire sul palco del Maradona. A quel punto Tiziano non ha potuto non dire “Guarda che mio padre ci rimane male, perchè già girano voci! Io sarei nache felice, ma poverino mio padre”.