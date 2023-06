Oriana rilascia un’intervista, Daniele perde la pazienza e prende una drastica decisione

0 SHARES Condividi Tweet

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non stanno più insieme. Dopo la rottura l’ex gieffina rilascia delle dichiarazioni che non piacciono all’ex, lui replica e poi si cancella da Twitter.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati e tra l’altro neppure tanto bene. Tra i due volano scintille anche pubblicamente e quanto accaduto in queste ultime ore ne è la prova evidente. Ebbene, l’ex gieffina ha rilasciato le prime dichiarazioni post rottura e queste non sono piaciute al suo ex, tanto da sbottare e arrivare a cancellare il suo account Twitter. Ma cosa è accaduto? Vediamo nel dettaglio.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, è finita la loro relazione

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia e sin dall’inizio c’è stata una grande complicità, soprattutto da un punto di vista fisico. Una volta usciti dalla casa, poi, hanno fatto coppia fissa per diverse settimane, tanto che lei ha trascorso diversi giorni in Italia e lui è volato da lei a Madrid. Improvvisamente poi, è accaduto qualcosa tra i due e la notizia della rottura che ha colto tutti di sorpresa. Dopo tanto silenzio, in questi giorni Oriana ha rilasciato un’intervista molto interessante ad un magazine spagnolo dove ha parlato proprio della fine della storia con Daniele, così come ha riportato Isa&Chia.it.

L’ex gieffina si lascia andare alle prime dichiarazioni dopo la rottura

In questa intervista Oriana ha utilizzato delle parole che di certo non hanno fatto proprio piacere a Daniele.“Per quanto riguarda il mio rapporto con Daniele, non ho voluto dire troppo, è successo tutto molto in fretta. Lui ha detto molte cose impulsivamente, lasciandosi trasportare da ciò che gli passava per la testa in quel momento. Ora la situazione è quella che è, non voglio neppure parlarne male. È una persona di cui mi sono abbastanza innamorata. Ammetto di essermi innamorata, mi sarebbe piaciuto che funzionasse. Non so cosa accadrà in futuro, ma sono abbastanza delusa da ciò che ha reso pubblico e dall’atteggiamento che sta avendo. Penso di essere maturata molto e non mi sento di entrare in polemica. Ognuno ha la sua versione dei fatti”.

Le parole di Oriana, la replica al veleno di Daniele Dal Moro

Ed ancora poi, parlando proprio di Daniele, Oriana ha aggiunto dell’altro. Ovviamente ho passato un periodo terribile. Credetemi, vorrei davvero stare con questa persona. A volte dico “fermati un po’ perché mi fa male quello che fai. Se mi ami un po’ ti prego fermati“. Vedremo cosa succederà. Il sentimento che provo per questo ragazzo è reale e da quando sto con lui non ho mai avuto occhi per altri. Sai che mi emoziona anche solo il suo like? Sembra stupido ma è come se mi dicessi che mi sostieni, che sei orgoglioso di me. Può essere una str*nzata per te ma per me non lo è”. Qual è stata la reazione di Daniele? L’ex gieffino ha letteralmente sbottato, scrivendo su Twitter queste parole “Adesso mi vendo anche io a qualche giornalista per parlare di te!Pure io devo campà“. Subito dopo, poi, Daniele ha cancellato il suo account Twitter.