Amici, Wax diretto su Maria De Filippi e la lite: “Vi svelo cos’è accaduto davvero”

Amici, per quale motivo Wax e Maria De Filippi hanno litigato? A parlare e rompere il silenzio è stato proprio lui, l’ex allievo.

Torniamo a parlare di Amici, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi finito soltanto da poche settimane con la vittoria di Mattia. Nei giorni scorsi a parlare è stato Wax, che ha voluto fare chiarezza sul litigio che ha avuto con Maria De Filippi. Era stata proprio la stessa conduttrice a rivelare che tra loro ci fosse stato un litigio per la vicenda legata al Capodanno gate. Adesso a fare un pò di chiarezza è stato l’ex alunno.

Amici, tutto quello che è accaduto tra Wax e Maria De Filippi

Il programma di Canale 5 è finito ormai da diverse settimane, ma si continua a parlare di alcune dinamiche che sono accadute in questi mesi. Ebbene, in questi giorni si è tornati a parlare della lite avvenuta tra Maria De Filippi e l’ex allievo Wax. La conduttrice aveva rivelato che tra loro ci fosse stato un litigio proprio per la questione Capodanno Gate. Era stata la stessa Maria a parlare ed a spiegare cosa fosse accaduto tra i due.

Le parole di Maria che però non ha spiegato i motivi reali della lite

«Abbiamo avuto una lite e tu sei anche stato quello con cui me la sono presa di più per Capodanno». Queste le parole di Maria pronunciate qualche tempo fa, non spiegando però nel dettaglio che cosa fosse realmente accaduto tra i due. A parlare è stato anche Wax poco prima della finale, che ha raccontato un retroscena sulla sua vita precedente ad Amici ed ha anche raccontato la verità sulla lite con Maria nel corso di un’intervista rilasciata a Diva e Donna.

I chiarimenti dell’ex allievo

“Sono arrivato ai casting bello arrogante. Non è stata proprio una bella presentazione”, ha detto l’ex allievo. Maria non avrebbe preso bene questo atteggiamento “Poi però siamo andati avanti”, ha aggiunto Wax. Insomma, si è capito che questa lite tra i due sia avvenuto per colpa dell’atteggiamento arrogante di Wax ai provini che non è piaciuto alla conduttrice. I due sono andati avanti però, chiarendosi quasi del tutto.