Isola dei Famosi, “Alvin non regge la tensione all’Isola dei famosi”, Alessandro Cecchi Paone commenta senza mezzi termini

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Cecchi Paone è tornato da poco da L’Isola dei famosi dove era andato per partecipare in coppia con il giovane suo compagno, Simone. Ma i due si sono ritirati perché Simone è stato poco bene e non intendevano separarsi. Cecchi Paone, che cura una rubrica all’interno del settimanale Nuovo tv, ha risposto, a tono, ad una lettrice che ha criticato il modo di fare di Alvin, a suo dire, spia di un malessere molto più generalizzato.

Vediamo cosa ha detto il lettore e come ha risposto Alvin.

Alvin sotto attacco: “Forse non regge la tensione all’Isola dei famosi”

L’Isola dei famosi sta continuando tra liti e sfide dei concorrenti. Chi concorrente non lo è più perché si è ritirato è Alessandro Cecchi Paone che, all’interno della rubrica che cura sul settimanale Nuovo Tv, ha difeso a spada tratta l’inviato dell’Isola, Alvin. Infatti, una lettrice ha scritto così al giornalista su Alvin: “A me sembra piuttosto irascibile, spesso risponde in maniera piccata alla conduttrice. E mi pare che lei ami prenderlo in giro o comunque giocare con lui. Sbaglio o lui non regge la tensione sull’isola?”.

La risposta ferma di Alessandro Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone, avendo vissuto l’Isola in prima persona, non ha avuto dubbi sulla risposta da dare alla sua lettrice e, infatti, ha detto: “Come ho potuto verificare di persona nel corso della mia ultima esperienza, regge benissimo il suo ruolo sia di inviato sia di sponda umana e professionale per i concorrenti”.

Invece, sul rapporto un po’ litigioso che c’è tra Ilary Blasi, la conduttrice dell’Isola e l’inviato Alvin, Cecchi Paone ha detto: “Le loro schermaglie fanno parte di un gioco molto divertente anche per i due protagonisti, che ne approfittano per alleggerire la tensione dei momenti più critici come le nomination, i televoti, le eliminazioni e i ritiri”.

E poi, sempre su Alvin, il giornalista ha aggiunto: “Anche fuori onda sa come stemperare le liti fra i naufraghi con una battuta o un sorridente rimprovero”.

Poi Cecchi Paone ha risposto anche ad un’altra lettrice che ha criticato Gemma Galgani, una delle dame di Uomini e donne.

La lettrice ha scritto così a Cecchi Paone

: “Mi chiedo solo come mai le consenta di comportarsi così, usando di fatto la trasmissione. Forse le fa comodo”.

Ma Cecchi Paone le ha risposto: “Mi pare strano che Maria De Filippi rinunci a quella che in quasi quindici anni è diventata una vera e propria star”. E poi ha anche aggiunto: “Anche la sua sfortuna in amore vera o presunta che sia divertente o consola a seconda dei casi chi la segue in tv”.