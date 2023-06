Simona Ventura non le manda a dire: “Ecco perché non sono mai andata da Barbara d’Urso”

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura, che in coppia con la collega e amica Paola Perego conduce la fortunatissima trasmissione su Rai 2, Citofonare Rai due, per la quale è stata riconfermata anche per la prossima stagione, ha voluto precisare, in un modo schietto e diretto, come mai non è mai andata ospite da Barbara D’Urso. Vediamo cosa ha detto.

Simona Ventura: “Ecco perchè non sono mai andata ospite da Barbara d’Urso”

Simona Ventura è andata al Festival della Tv e, circondata da tantissimi fan ha detto: “Mi piace stare in mezzo alla gente e mi piace l’energia che mi dà. Se non fosse così cambierei mestiere ma non te lo ha prescritto il medico di lavorare in televisione. È un grande privilegio avere delle persone che ti seguono”.

In quella occasione, un ragazzo ha posto alla Ventura una domanda molto diretta: “Come mai non è andata ospite in un programma condotto da Barbara d’Urso?” e la risposta della conduttrice di Citofonare Rai 2 non ha affatto sorpreso per la sua schiettezza perché la Ventura da sempre è una persona molto vera e sincera che non si è mai trincerata dietro una facciata di falsità: “Come mai? A me va bene così. Ti posso dire una cosa, io non sono mai escludente, non lo sono mai stata. Sono gli altri”. Qualche anno fa, la Ventura tirò una stoccata sia a Mara Venier della quale in passato è stata molto amica sia alla d’Urso, infatti alla domanda chi preferiva tra la Venier e la d’Urso le rispose, in modo dissacrante anche se ironico: “La pizza”.

La Ventura al Festival della tv ha dichiarato: “Sono fortunata e grintosa nell’aver perseguito quello che volevo fare, saper essere felice di quello che è andato bene e gestire quello che è andato male”.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 parla del rapporto tra Barbara d’Urso e Simona Ventura.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 ha avuto modo di ricordare o svelare per chi non lo sapeva che Simona Ventura scelse il figlio di Barbara d’Urso come autore di un suo programma nel 2021, Discovering Simona.

Roberto Alessi ha dichiarato: “Mi fa piacere constatare che Simona ha sempre stima per Barbara. Perché stima c’è! Seguo questo ragazzo da lontano (sua mamma lo tiene ben distante dai giornalisti curiosi come me) e mi fa piacere che sia cresciuto bene”.