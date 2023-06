Alessandro Cecchi Paone spietato sullo show di Al Bano per i suoi 80 anni: “Deriva nostalgica”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano ha compiuto 80 anni, un traguardo importantissimo e ha giustamente voluto festeggiare questa tappa con uno spettacolo che ha ripercorso la sua carriera artistica ma anche la sua vita, infatti, sul palco insieme a lui sono saliti i suoi familiari, la ex moglie Romina Power e i suoi figli sia quelli avuti dalla Power che quelli avuti da Loredana Lecciso che, però, non ha voluto esserci.

Il pubblico ha seguito lo spettacolo ma senza grandissimo entusiasmo e allora Alessandro Cecchi Paone, in occasione di una considerazione fatta da una lettrice che ha commentato lo show, ha dato un suo giudizio che non è stato affatto tenero.

Vediamo cosa ha detto il giornalista da poco tornato dall’Isola dei famosi insieme al suo giovanissimo compagno, Simone.

Alessandro Cecchi Paone risponde ad una lettrice che critica lo show di Albano

Alessandro Cecchi Paone segue una rubrica all’interno del settimanale Nuovo Tvdove risponde ai lettori che commentato le varie trasmissioni televisive. Una signora ha commentato così lo show di Albano “4 volte 20” e ha detto: “Ho trovato patetico 4 volte 20, il concerto su Canale Cinque per gli 80 anni di Al Bano. In tv si guarda solo al passato ormai, andiamo avanti”

Alessandro Cecchi Paone le ha dato man forte avvalorando la sua idea e, concordando in pieno, le ha risposto così: “Non si capisce se lei ce l’abbia con Al Bano e la sua musica o con la deriva nostalgica della tv generalista che critico da sempre. Siamo un paese anziano, il pubblico invecchia”.

Il giornalista Giancarlo De Andreis dissente e dice: “E’ stata una serata da onorare”

Il giornalista Giancarlo De Andreis , firma del settimanale DipiùTV non è stato assolutamente d’accordo con Alessandro Cecchi Paone, infatti, la pensa in modo diametralmente opposto e ha detto così: “Era una serata speciale e il pubblico italiano l’ha onorata”.

E poi ha aggiunto: “Ottimi ascolti e tanti commenti positivi per 4 volte 20, la festa per l’ottantesimo compleanno di Al Bano. Tutta la famiglia e tanti amici hanno partecipato al compleanno, è stata una scommessa vinta per Mediaset”.