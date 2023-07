Amici, nuovo ricovero per Pasqualino Maione, Piero Chiambretti gli scrive un messaggio da brividi

0 SHARES Condividi Tweet

Amici, nuovo ricovero per il terzo classificato della settimana edizione del talent show di Canale 5. Il gesto di Piero Chiambretti non passa inosservato.

Pasqualino Maione, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi è finito in ospedale per l’ennesimo ricovero. In questi giorni il terzo classificato della settimana edizione del talent show di Canale 5 è finito di nuovo in ospedale. Era solo gennaio quando Pasqualino era stato ricoverato e adesso dopo 4 mesi ha fatto di nuovo il suo ingresso nella struttura ospedaliera. Stando a quanto riferito dallo stesso, pare fosse finito in ospedale in seguito a delle complicazioni causate da Covid-19. Dopo il suo annuncio, Piero Chiambretti ha fatto un gesto che di certo non è passato inosservato. Ma cosa ha fatto il conduttore?

Pasqualino Maione finisce di nuovo in ospedale

Pasqualino Maione, il terzo classificato ad Amici di Maria De Filippi purtroppo continua a non stare bene. Era stato ricoverato già lo scorso mese di gennaio e adesso è finito di nuovo in ospedale. E’ stato lui ad ammettere di essere stato di nuovo ricoverato per via delle complicanze causate dal Covid-19.

Complicanza legata ad un’infezione polmonare, nuovo ricovero

Anche nei mesi scorsi, lo stesso Pasqualino aveva parlato ai suoi fan dopo essere stato assente dai social per ben 5 mesi. L’ex allievo aveva avuto una complicanza legata ad un’infezione polmonare arrivata proprio al cervello che gli aveva causato una meningite. E’ chiaro che le sue condizioni di salute fossero davvero molto gravi, così come ha confermato Pasqualino. I medici fortunatamente lo hanno curato e salvato. Tuttavia, nonostante la situazione sembrava si fosse stabilizzata, nei giorni scorsi Pasqualino è finito di nuovo in ospedale.

Il gesto di Piero Chiambretti

“Ancora un altro ostacolo da superare. E sono ancora qua, eh già. Ciao ragazzi, mi faccio sentire dopo un po’ perché sono stato nuovamente ricoverato“, ha aggiunto ancora Pasqualino che però ha anche detto “Insomma devo dire che non ce la faccio più”. Il cantante ha poi concluso il video augurando a tutti una buona giornata. Tantissimi i messaggi arrivati a Pasqualino e tra questi anche quello di Piero Chiambretti. “Mi vedi e mi senti? Mi sono messo la cravatta apposta. Sono qui per dirti che la vita è dura, ma bella. Però bisogna batterla, perché tutti i giorni è una giungla. E quindi forza, forza, forza”. Queste le parole del conduttore che ha voluto dare forza a Maione.