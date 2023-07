PierSilvio Berlusconi risponde a Barbara D’Urso “Certe cose non le facciamo più”

0 SHARES Condividi Tweet

Piersilvio Berlusconi replica a Barbara D’Urso dopo le dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice. E’ guerra tra le due parti.

E’ ormai guerra tra Piersilvio Berlusconi e Barbara D’Urso, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi. Soltanto sabato 1 luglio è arrivato il comunicato ufficiale da parte di Mediaset che annunciava l’addio di Barbara a Pomeriggio 5 con una risoluzione di contratto fissata per dicembre 2023. A distanza di qualche giorno non è tardata ad arrivare la replica da parte della conduttrice che si è detta piuttosto stupida e arrabbiata per il trattamento riservatole. A sua volta, l’AD di Mediaset ha replicato alle parole della conduttrice. Ma vediamo cosa sta accadendo.

Piersilvio Berlusconi e Barbara D’Urso è ormai guerra tra le due parti

Piersilvio Berlusconi e Barbara D’Urso, è scontro tra le parti sui social. Ormai è da giorni che la conduttrice e Mediaset sono in guerra, praticamente da quando l’azienda ha diffuso un comunicato confermando che purtroppo Barbara non sarà più al timone del programma Pomeriggio 5. Proprio la conduttrice dopo giorni di silenzio ha rilasciato un’intervista molto interessante a La Repubblica, facendo sapere che la decisione non è stata presa di comune accordo con l’azienda. La conduttrice ha aggiunto di provare tanta rabbia, anche perchè non le è stata data la possibilità neppure di salutare i suoi telespettatori che l’hanno seguita per tantissimi anni.

Barbara arrabbiata, Berlusconi risponde e fa chiarezza

Alle dichiarazioni di Barbara, ha replicato Piersilvio Berlusconi proprio durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2023/2024 avvenuta nella giornata di oggi mercoledì 5 luglio. L‘AD di Mediaset ha fatto sapere che la conduttrice ha avanzato una richiesta in questi mesi, ovvero di rinnovare il contratto a patto che le venisse assicurata una prima serata.“Ha chiesto un rinnovo con la garanzia di un prime time all’anno. Oggi queste garanzie, per banali questioni economiche, non le diamo più…”, ha detto Barbara.

La replica di Berlusconi

Insomma, una replica al veleno quella di Berlusconi che ha voluto in qualche modo rispondere alle dichiarazioni di Barbara. Berlusconi ha anche aggiunto di essere certo che questa discontinuità farà anche bene alla conduttrice e che di certo non si è trattato di un modo per punire Barbara. “Non è una punizione ma un’evoluzione”, ha aggiunto Berlusconi.