Alfonso Signorini stoppato da Piersilvio Berlusconi: “Certi limiti non devono essere superati”

Alfonso Signorini in queste ore è stato richiamato ancora una volta da Piersilvio Berlusconi ed il motivo è il Gf vip.

Alfonso Signorini richiamato da Pier Silvio Berlusconi

Nella giornata di oggi, mercoledì 5 luglio sono stati presentati i Palinsesti Mediaset 2023/2024 e tante sono state le novità annunciate. L’AD Mediaset, ovvero Piersilvio Berlusconi ha parlato abbondantemente del Grande fratello vip condotto da Alfonso Signorini parlando di una prossima edizione che sarà per certi versi riveduta ed anche corretta.“Ci sono limiti che non vanno superati…Ci sono limiti che hanno a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli…”, ha detto l’AD di Mediaset, riferendosi ovviamente alla precedente edizione del reality di Canale 5.

L’AD di Mediaset parla del Grande fratello vip

Lo stesso Berlusconi ha anche aggiunto di aver visto per caso una puntata del reality qualche mese fa e di aver visto così delle situazioni che dal suo punto di vista sono davvero intollerabili e da li la decisione di intervenire.“Ho visto una puntata e così non va bene: non è il singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto…”, ha aggiunto Berlusconi il quale ha espresso anche un desiderio. Quale? Che gli autori possano lavorare per raccontare storie, il tutto però senza eccessi.

Novità per la prossima edizione del Gf vip

Tra le novità annunciate per la prossima edizione del reality Berlusconi ha parlato di mix tra vip e nip, un pò come era all’origine. Confermato il conduttore, mentre nessuna novità per gli opinionisti dopo l’abbandono di Sonia Bruganelli e Orietta Berti. “Gli opinionisti sono ancora da decidere”, ha confermato l’AD di Mediaset.