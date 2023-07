Gf vip, Paola Barale si sbilancia: “Per ora posso dire solo questo”

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Barale al Gf vip come opinionista? A rompere il silenzio è stata proprio lei, ecco cosa ha riferito.

Paola Barale approda al Grande fratello vip come opinionista?

Paola Barale approda al Grande fratello vip come opinionista? Dopo l’addio di Sonia Bruganelli e di Orietta Berti non si fa altro che parlare dei sostituti e proprio in questi giorni si sta facendo sempre più pressante il nome della Barale. Stando a quanto riferito da Dagospia, potrebbe essere proprio Paola una delle opinioniste della prossima edizione del Gf vip. A parlare è stata la showgirl e conduttrice, la quale ha rilasciato un’intervista molto interessante a Tv sorrisi e canzoni, parlando anche dei suoi progetti televisivi.

Le parole della Barale

“Ballando mi ha tirato fuori un’energia e una vitalità incredibili. Ancora adesso se sento una musica latina mi vien voglia di ballare una salsa. Per il futuro, ci sono un paio di progetti all’orizzonte, in tv e a teatro. Come si dice? “’Stiamo lavorando per voi…’. Per adesso posso dire questo”. Queste le parole di Paola che non ha assolutamente confermato queste voci, ma neppure smentito. Nel parlare della sua carriera, Paola non ha potuto non menzionare due grandi personaggi come Mike Bongiorno e Maurizio Costanzo.

Il ricordo di Bongiorno e Costanzo

“La riunione ogni domenica a mezzogiorno in cui Maurizio ci spronava a dare il massimo come un coach, un allenatore, un motivatore. Era un rito, lui ci teneva e ci credeva. Con Mike abbiamo passato sei anni meravigliosi insieme. Lui era geniale in tutto, anche nelle telepromozioni. Una volta disse che il signor Rovagnati era stato mandato da Dio a fare prosciutti. E con trovate come questa faceva vendere milioni di prodotti“. Intanto, recentemente la showgirl ha anche pubblicato un libro, intitolato Non è poi la Fine del mondo, per normalizzare il tema della menopausa.