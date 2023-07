Simona Branchetti, ancora una gaffe su Filippo Bisciglia, poi commenta l’errore

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Branchetti, gaffe su Filippo Bisciglia durante il lancio di Temptation Island. Ecco cosa è accaduto.

Simona Branchetti, la conduttrice di Morning News nel corso della puntata di oggi su Canale 5 ha parlato inevitabilmente di Temptation Island, il programma tv che sta ottenendo un grandissimo successo. La seconda puntata di Temptation è andata in onda proprio nella giornata di ieri ed i dati hanno confermato il successo della prima puntata. Ad ogni modo, nel lanciare il servizio la conduttrice ha commesso una gaffe sbagliando il nome del conduttore Filippo Bisciglia.

Temptation Island, la conduttrice di Morning news commette una gaffe

Temptation island, il programma di Canale 5 di grande successo prodotto da Fascino e condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia sta ottenendo un grande successo. Dopo anni di stop il programma è tornato in tv e delle varie dinamiche se ne sta parlando anche in altre trasmissioni come Morning News. Simona Branchetti, proprio nella mattinata di oggi ha commesso però una piccola gaffe, confondendo per ben due volte il nome di Filippo Bisciglia.

Simona Branchetti sbaglia il nome del conduttore

“Vi ricordo l’appuntamento di stasera con Temptation Island. Al timone come sempre c’è il bravo Filippo Bisceglia. Bisciglia! Come mi suggeriscono”. Queste le parole della conduttrice della trasmissione ripetendo l’errore già commesso la scorsa settimana. “Alla conduzione c’è Federico Bisciglia”, aveva detto la Branchetti annunciando l’esordio di Temptation Island. Due gaffe per la Branchetti che ha sbagliato così il nome del conduttore, che non è proprio sconosciuto ma ha una grande popolarità.La seconda puntata di Temptation Island ha avuto un grandissimo successo così come la prima che è andata in onda lunedì 3 luglio.

Successo della trasmissione, i dati

Gli spettatori che hanno seguito la prima puntata sono stati oltre 3.476.000 con uno share del 26,31% e picchi di 4.156.000 di spettatori e del 40% di share. Diversi record tra i più giovani ed anche sui social non si fa altro che parlare della trasmissione. Su Twitter ad esempio l’hashtag ufficiale ovvero #TemptationIsland ha raggiunto il primo posto tra gli argomenti più discussi nel nostro paese e non soltanto, anche in tutto il mondo.