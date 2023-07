Temptation Island, Filippo Bisciglia la sua risposta secca gela tutti: “Non c’è niente da ridere”

0 SHARES Condividi Tweet

Filippo Bisciglia è tornato alla conduzione di Temptation Island e, fin dalla prima puntata, sta riscuotendo un successo in termini di ascolti incredibile che lo sta riempiendo di soddisfazione e orgoglio. Il programma, un reality per coppie in crisi o che, comunque, si vogliono mettere alla prova, è molto seguito e Bisciglia, al colmo della felicità, ha fatto delle dichiarazioni che riguardano anche la sua sfera personale e familiare. Vediamo cosa ha raccontato.

Filippo Bisciglia: “Dopo la puntata di Temptation Island mi ha chiamato mia nonna”

Filippo Bisciglia ha condotto la prima puntata del reality, Temptation Island lunedì 27 giugno che è andata benissimo, più di 3 milioni e mezzo di spettatori, il pubblico che l’ha seguita da casa con il 26.14% di share.

Per l’occasione, Bisciglia ha concesso una lunga intervista al settimanale Chi, in occasione della quale ha svelato di aver ricevuto una telefonata importante dopo la puntata: “Dopo la prima puntata mi ha telefonato mia nonna che ha 99 anni, è toscana, si chiama Vilma con V, e mi ha detto: “Filippino ma tu devi ridere un po’ di più.” Ed io: “Nonna, guarda che non c’è niente da ridere.” E lei: “Ma tu ridi, ridi lo stesso, ridi sempre.”

Filippo Bisciglia svela di aver rimandato con Pamela Camassa il momento di formare una famiglia con figli

Filippo Bisciglia ha poi detto di essersi rivisto nelle problematiche di coppia che hanno avuto alcuni dei protagonisti del reality perché anche lui, con la compagna, Pamela Camassa ha vissuto le stesse fragilità di coppia: “Con Pamela Camassa ha avuto lo stesso problema di una coppia del reality dei sentimenti”.

E poi ha spiegato: “Ci sono passato pure io con Pami. Negli anni ci siamo detti: “Proviamo”, “No aspettiamo”, poi ancora “Proviamo”, alla fine passa il tempo. Oggi dico che forse avremmo dovuto farlo prima. Io oggi mi sarei immaginato con un ragazzino di dieci anni con cui giocare. Però se ne è parlato tanto, anche troppo, forse, di questo tema.”

E poi, rispetto alle copie protagoniste del reality, ha detto: “Siccome io sono il confidente devo stare zitto, poi ai falò di confronto si vedrà, ma non posso parlare e soprattutto non devo giudicare.”