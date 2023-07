Federica Sciarelli anche se non è al lavoro riesce a trovare da sola un ragazzo al mare mentre lo cercavano con gli elicotteri, il web esplode

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Sciarelli è amatissima. Nel suo ruolo di conduttrice di una trasmissione difficile che fa servizio pubblico, lei fa la differenza. Ci mette il cuore, lo si vede anche dai rapporti di amicizia che instaura, al di là delle telecamere, con i familiari delle persone scomparse e l’amore per la trasmissione che conduce oltre alla estrema professionalità fanno di lei una delle conduttrici e giornaliste più amate dagli spettatori. Il suo programma è seguitissimo e lei non smette mai di sottolineare il cuore grande dei suoi telespettatori che, in più occasioni si sono rivelati preziosissimi nella scoperta dei luoghi dove si trovavano le persone scomparse. E’ una donna molto intelligente che si dedica anima e corpo al suo lavoro che, nello stesso tempo, è molto impegnativo, sia da un punto di vista fisico ma, soprattutto, morale perché il coinvolgimento in tutte le storie, da parte della conduttrice, è totale.

Ma vediamo cosa è accaduto ieri che ha fatto esplodere il web.

Federica Sciarelli trova un ragazzo che stavano cercando con gli elicotteri

Ieri, domenica 2 luglio, era stato dato l’allarme perché era sparito un ragazzo di soli 15 anni mentre si trovava al mare, in una spiaggia libera di Maccarese, sul litorale nord di Fiumicino, con la famiglia.

Verso le 11 si sono perse le tracce del ragazzino e i genitori, poichè il figlio soffre di diverse patologie, si sono immediatamente preoccupati, rivolgendosi tempestivamente al 112. Subito dopo, alle 13 non riuscendo a ritrovarlo, è stata messa in allerta anche la guardia costiera, i vigili del fuoco e tanti volontari si sono messi alla ricerca.

Per tre ore il ragazzino è stato cercato invano anche per via mare con l’unità Sar. Successivamente, è intervenuto anche un elicottero che si è alzato in volo.

Alle 16, é stata data la buona notizia: il ragazzino è stato ritrovato da Federica Sciarelli che si trovava sulla spiaggia di Palidoro. La Sciarelli, che era lì per trascorrere una giornata al mare, ha visto il ragazzino in evidente stato di difficoltà, e ha avvertito le forze dell’ordine rimanendo con lui fino a che non sono arrivate insieme ai genitori.

La reazione sul web

Il web è esploso di like alla notizia che poi è stata anche data dal sito di Chi l’ha visto e tutti si sono entusiasmati all’idea che a trovarlo sia stata proprio la Sciarelli.