GialappaShow, Mago Forrest mette in imbarazzo Noemi: “La tua canzone è l’inno delle borseggiatrici”

Ieri, durante lo spettacolo, GialappaShow, il mago Forrest ha preso in giro la bravissima cantante Noemi che è stata al gioco e si è divertita tantissimo come si sono altrettanto divertiti tutti i telespettatori che hanno seguito il programma. Ad entusiasmare, con le sue battute surreali, è stato il mago Forrest quando ha preso in giro, bonariamente, la cantante. Vediamo cosa lo ha detto di così tanto esilarante.

Mago Forrest a Noemi: “La tua canzone è un inno alle borseggiatrici”

Il mago Forrest, uno dei protagonisti del programma , GialappaShow ha divertito tantissimo nel suo siparietto con Noemi che è stata al gioco.

Noemi, amatissima interprete di bellissime canzoni quali, tra le tante, “Sono solo parole”, “Glicine”, Ti amo non lo so dire” e “Bagnati dal sole”, ieri ha cantato “Walk Like an Egyptian” con i Neri per Caso e poi si è sottoposta ad un’intervista surreale che le ha fatto il mago Forrest. Quest’ultimo le ha posto una serie di domande in un’intervista definita: “3 gradini di separazione”.

Il Mago Forrest, sulle prime ha sottolineato che la cantante ha due lauree e poi le ha detto che lei si sarà chiesta “chissà se mi accettano con due lauree”, per poi tranquillizzarla: “Ma noi accettiamo anche i laureati! Ho un sacco di amici laureati e per me si possono anche sposare tra di loro!”.

Poi il mago Forrest ha continuato: “Lei a 19 mesi ha recitato in uno spot di pannolini per bambini. Come si è preparata per il ruolo?”, e Noemi ha risposto “È stato molto faticoso”, e il mago Forrest: “Hai preso delle purghette?”.

Poi ancora l’intervista è continuata: “Tutti dicono che hai un bellissimo timbro. Anni fa hai portato al successo ‘Sono solo parole’, e poi una bella canzone che parlava delle interiora delle donne, ‘La borsa di una donna’… Sei orgogliosa che quest’ultimo brano sia stato scelto come inno nazionale dalle borseggiatrici a Milano?”. E Noemi non si né fatta trovare impreparata e ha commentato così: “È sempre un onore … un saluto alle borseggiatrici che seguono lo show”.

L’intervista di mago Forrest e poi il (de)motivatore Toni Bonji

E poi il mago Forrest ha continuato con le sue domande strambe: “Sappiamo che abiti in un piccolo appartamento a Londra con tuo marito di 50 mq, come hai fatto a trovare un marito di 50 mq?”.

Poi Noemi si è divertita anche con il (de)motivatore Toni Bonji, che le ha detto: “Come vedi tutti parlano di te. Dicono che il tuo pregio sia il tuo carattere, ma io non trovo niente di bello nel tuo carattere. La tua più grande ricchezza è il denaro, ma nella vita i soldi non contano, siamo noi che contiamo loro. Pensa al futuro, ma non dimenticare mai il congiuntivo!”.