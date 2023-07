Amadeus, Sgarbi e Morgan lo umiliano: «Perché non lo sfrattano da Sanremo?» e lui: «Gli idioti vogliono sempre parlare»

0 SHARES Condividi Tweet

Vittorio Sgarbi e Morgan sono stati al Maxxi e, in quell’occasione, hanno attaccato duramente Amadeus che conduce il Festival di Sanremo, a loro dire, senza averne la competenza. Il duo è andato giù pesante contro il conduttore che, in un secondo momento, sui social, ha scritto un post che tutti hanno ritenuto fosse indirizzato agli autori delle offese nei suoi confronti. Vediamo cosa è accaduto e cosa, i diretti protagonisti, si sono detti.

Vittorio Sgarbi e Morgan al Maxxi offendono Amadeus con un attacco diretto

Al Maxxi, Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, aveva detto così: «Domani mi occuperò del caso Sanremo, è possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è?». E Morgan, non ha esitata a condire il piattino, rincarando la dose: «Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo… non dico perché lui non se ne intende di musica, perché questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno… ma cinque!». Poi Sgarbi, non contento, ha detto a Morgan: «Comunque domani cominciamo a lavorare perché tu faccia Sanremo… sfrattiamo Amadeus che lì ha messo le tende».

La replica di Amadeus al duro attacco

E’ da un po’ che Morgan esterna il suo disappunto contro Amadeus e le scelte che fa nel ruolo di direttore artistico della kermesse musicale più importante nel panorama musicale italiano, il Festival di Sanremo.

Ma Amadeus, fino a questo momento, non ha mai replicato ma, come l’unica risposta che ha fornito, è stata quella di andare dritto per la sua strada non curandosi delle varie critiche o anche messe in discussione delle sua capacità sia come conduttore ma, soprattutto, come direttore artistico, ruolo che ha coperto fin dal suo primo Sanremo e quello di quest’anno sarà il quinto consecutivo. Ma questa volta le cose sono andate diversamente e Amadeus, sui social, ha scritto un post che tutti hanno inteso essere indirizzato proprio al duo Morgan Vittorio Sgarbi: «In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare».