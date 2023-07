Barbara D’Urso fatta fuori da Pomeriggio 5, la sorella Daniela, fuori di sè, rivela che la conduttrice non l’ha presa affatto bene

0 SHARES Condividi Tweet

La sorella di Barbara D’Urso, Daniela interviene dopo la comunicazione di Mediaset riguardo la “separazione” dalla conduttrice.

Barbara D’Urso fatta fuori da Pomeriggio 5, dopo tanti anni di messa in onda. Solo nella giornata di ieri, sabato 1 luglio è arrivata l’ufficialità da parte dell’azienda Mediaset, che ha così comunicato il fatto che Barbara da settembre non sarà più la conduttrice di Pomeriggio 5 e che il suo contratto scadrà comunque a dicembre 2023. A poche ore dal comunicato ufficiale, a parlare è stata la sorella, la quale ha svelato dei dettagli molto interessanti riguardo questa vicenda che ha dell’incredibile.

Barbara D’Urso fatta fuori da Pomeriggio 5, l’ufficialità ieri sabato 1 luglio

Barbara D’Urso non sarà più la conduttrice di Pomeriggio 5 ed il suo contratto con l’azienda Mediaset scadrà a dicembre 2023. “Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5’. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata”. E’ questo il messaggio che è stata diramato nella giornata di ieri dall’azienda e che ha lasciato tutti senza parole. A poche ore dalla pubblicazione di questo messaggio, a parlare è stata la sorella della conduttrice campana che ha rivelato dei dettagli piuttosto interessanti ed alquanto spinosi di questa vicenda.

La sorella Daniela interviene a muso duro e fa capire di essere molto arrabbiata

Daniela D’Urso, la sorella della conduttrice, è intervenuta così ed ha fatto ben intendere che Barbara non ha preso bene tutto quello che è accaduto. Daniela ha così pubblicato un post, dimostrando il suo disappunto sulla faccenda che vede da una parte la sorella e dall’altra l’azienda per la quale quest’ultima ha lavorato negli ultimi decenni.“SOLIDARIETA’. PUNTO. E FACCIAMO RUMORE, CAO!!!#iostoconbarbaradurso”. Poche parole quelle pubblicate da Daniela ma che fanno ben capire quanto effettivamente questa “separazione” non sia stata proprio consensuale.

I commenti dei fan, la replica di Daniela

Non sembra si sia trattato di una decisione concordata tra le parti, quando una scelta dei vertici dell’azienda. Un follower di Daniela ha commentato scrivendo “Ma si conosce la motivazione?”, riferendosi al defenestramento di Barbara. La sorella ha immediatamente replicato scrivendo “Non ancora”. Un altro utente, invece, ha poi scritto“in pienissima pandemia lei ha continuato a mandare avanti la baracca da sola in studio con 3/4 macchinisti e ci rendeva partecipi di tutto quello che succedeva. Lei è insostituibile e unica, io sono icaz*ta nera, non è giusto”. A tale commento Daniela ha solo replicato con un cuore.