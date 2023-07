Barbara D’Urso: “Prima spremuta, poi scaricata”, chi ha reagito così

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, sabato 01 luglio, la notizia ha colto tutti impreparati: la conduttrice di Pomeriggio 5 non sarà più Barbara d’Urso e, al suo posto, arriverà Myrta Merlino. Come sempre accade dopo notizie così improvvise e inaspettate, tantissime sono state le reazioni e, quella più significativa, è stata proprio quella che è arrivata dal pubblico. Vediamo cosa è successo e cosa hanno detto i telespettatori che sono poi quelli che decretano il successo o l’insuccesso di una trasmissione televisiva.

La nota di Mediaset con cui ha annunciato che Barbara d’Urso non condurrà più Pomeriggio 5

Ieri pomeriggio, inaspettatamente, Mediaset ha divulgato la seguente nota: “Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più “Pomeriggio 5”. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

Non è seguito alcun commento dalla diretta interessata e chissà se ne seguirà perché, di solito la d’Urso è sempre stata molto riservata e ha sempre parlato benissimo di Mediaset e dei rapporti che c’erano tra di loro. Invece, appena è morto Silvio Berlusconi è stata presa questa decisione molto forte con un cambio di conduzione totale anche come genere, infatti, al posto della d’Urso arriverà Myrta Merlino.

Le reazioni del pubblico

I telespettatori, a differenza della d’Urso, hanno reagito immediatamente alla notizia e c’è chi ha scritto: “Prima è stata ben spremuta, poi scaricata“, e, ancora: “È come togliere i mattoni da una casa”. Poi addirittura c’è chi ha commentato l’azienda “ha mangiato grazie a lei”.

Solo sabato 3 giugno Mediaset aveva scritto così: “Ieri, venerdì 2 giugno 2023, si è conclusa con successo la quindicesima stagione di Pomeriggio5, condotto da Barbara d’Urso”.

E poi: “Quest’anno, il programma targato VideoNews ha registrato ascolti in costante crescita con una media di oltre 1.600.000 telespettatori e una share del 16.1%”.

E, infine direttore di Canale5 Giancarlo Scheri aggiungeva: “Pomeriggio5 è uno spazio di infotainment, con uno pubblico fedelissimo, i cui risultati sono frutto dell’energia e della passione di Barbara d’Urso … della professionalità del team VideoNews e del costante impegno di tutte le squadre autorizzi e produttive Mediaset. Grazie a tutti”.