Francesco Totti si sbilancia sui social con Noemi Bocchi: “Anima gemella”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono sempre più innamorati. Il selfie dei due e la dedica di Totti.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono sempre più innamorati. L’ex capitano della Roma ha completamente cambiato vita e soprattutto ha dimenticato Ilary. Giorno dopo giorno l’ex capitano della Roma si mostra sempre più innamorato della sua nuova compagna, con la quale al momento si trova in vacanza. I due sono volati a Los Angeles ed hanno pubblicato diversi post in cui appaiono felici e sorridenti, anche in compagnia dei loro figli.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sempre più innamorati

Francesco Totti nelle scorse ore ha postato un selfie in cui appare insieme alla sua compagna Noemi Bocchi. I due si sono mostrati felici, sorridenti e soprattutto innamorati. L’ex calciatore e la sua compagna si trovano a Los Angeles, insieme ai loro vigli, facendo anche qualche prova di famiglia allargata che all’apparenza sembra stiano avendo ottimi risultati.

La dichiarazione d’amore di Francesco per Noemi

Francesco e Noemi sono così apparsi in questo selfie davvero romantico che non è passato inosservato. In molti hanno lasciato dei commenti o semplicemente qualche interazione, felici che l’ex capitano della Roma abbia ritrovato il sorriso al fianco della sua compagna. Ma Totti non si è limitato a pubblicare il selfie, ma ha anche fatto una bellissima dedica a Noemi, dimostrando a tutti quanti che non lei sta vivendo davvero dei momenti felici. “Anima gemella”, ha scritto Totti facendo una bellissima dedica alla sua compagna.

Chanel Totti insultata

In occasione di questo viaggio, proprio qualche giorno fa Chanel Totti aveva pubblicato delle foto facendo ben capire di trovarsi a Los Angeles. Per questa ragione la figlia di Francesco e di Ilary Blasi è stata pesantemente accusata di fare la bella vita, proprio grazie ai soldi di “papà e mamma”. Non è la prima volta che Chanel viene presa di mira dagli haters. In questi mesi, poi, era anche finita al centro di una vicenda piuttosto delicata, accusata di essere l’amante di colui che poi è diventato effettivamente il suo fidanzato.