Natalia Paragoni nella bufera: “Mostri il pancione solo per esibizionismo”, la sua replica è da applausi

Natalia Paragoni al centro delle critiche, dopo l’ultimo suo post pubblicato su Instagram in cui mostra il pancione. Lei replica al veleno.

Natalia Paragoni è finita al centro delle polemiche in questi giorni. Il motivo? Tutto è accaduto nel momento in cui sui social ha postato una foto con il pancione in bella vista. Sotto alla foto in questione, sono arrivate tante critiche ed anche diverse offese, tanto che la stessa Natalia ha deciso di intervenire e replicare. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Natalia Paragoni presa di mira da alcuni haters

Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta ex tronista di Uomini e Donne è incinta e tra poche settimane metterà al mondo la bambina che porta in grembo. Ad ogni modo, essendo piuttosto social, in tutti questi mesi l’ex corteggiatrice ha pubblicato diverse sue foto con il pancione in bella vista. L’ultimo post però non è passato inosservato ed ha scatenato una polemica infinita.

La foto con il pancione in bella vista viene criticata

“Quanto esibizionismo di mostrare sempre la pancia”, ha scritto un utente sotto alla foto in questione. “Potevi andare nuda, sarebbe stato lo stesso”, ha scritto poi un altro utente. Ed ancora “Che vergogna”, sono questi alcuni dei commenti che sono arrivati sotto alla foto in questione, che ritrae Natalia molto felice e sorridente, ad un concerto. Insomma, sembra che in tanti l’abbiano criticata ed accusata di mettersi sempre in mostra e di essere anche superficiale.

Natalia replica al veleno

L’ex corteggiatrice, che in qualche modo è abituata alle critiche, questa volta ha deciso di non passarci su ed ha pubblicato un altro post, in cui è apparsa con il visto abbastanza scocciato e la scritta “Ma sotto il mio ultimo post è successo un macello. Vi consiglio un pò più di s***o, fa sempre bene, vi sentirete più leggeri”. Insomma, una replica al veleno quella di Natalia che questa volta ha deciso di non passarci su. Intanto, Andrea Zelletta e la fidanzata si apprestano a vivere il periodo più bello della loro vita. I due a breve diventeranno genitori per la prima volta.