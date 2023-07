Barbara D’Urso fuori da Pomeriggio 5, Mediaset con una nota la ringrazia e precisa fino a quando lavorerà per l’azienda

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’urso non sarà più al timone di Pomeriggio 5. Nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità. Ma chi prenderà il suo posto?

Barbara D’Urso fatta fuori da Mediaset o meglio da Pomeriggio 5. Dopo tante indiscrezioni sulla conduttrice partenopea e sul suo futuro professionale, adesso è ufficiale. Barbara non sarà più la conduttrice del programma pomeridiano di Canale 5. La notizia, che ripetiamo era già nell’aria da tempo, ha destato parecchi dubbi e tanto stupore. Ma come mai dopo tanti anni Barbara non sarà più al timone di Pomeriggio 5 e soprattutto è stata lei a prendere questa decisione o è stata fatta fuori? Facciamo un pò di chiarezza.

Barbara D’Urso fatta fuori da Pomeriggio 5, arriva l’ufficialità

Barbara D’Urso non sarà più la conduttrice di Pomeriggio 5. Soltanto in queste ore è arrivata l’ufficialità, dopo tante indiscrezioni sul suo conto. Proprio pochi minuti fa, Mediaset ha diramato un comunicato ufficiale annunciando che Barbara D’Urso non sarà più la conduttrice di Pomeriggio cinque, ringraziandola per tutto quello che ha fatto in questi anni per l’azienda. Mediaset ha anche aggiunto che il contratto di Barbara scadrà nel mese di dicembre 2023 e che per lei sicuramente arriveranno altri progetti, di cui però al momento non si sa nulla.

Canale 5, ecco il comunicato ufficiale

“Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5’. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”. Queste le parole che si leggono nella nota ufficiale di Mediaset.

Myrta Merlino la probabile sostituta

Insomma, al momento Barbara non ha nessun programma per la prossima stagione televisiva. In molti si chiedono chi sarà la sostituta della conduttrice. A dare qualche anticipazione al riguardo ci ha pensato DavideMaggio.it, che è convinto del fatto che al posto di Barbara arriverà Myrta Merlino, la conduttrice che ha condotto per tanto tempo l‘Aria che tira su La7. Proprio qualche giorno fa, la Merlino ha lasciato la rete per la quale ha lavorato e di conseguenza al momento sarebbe libera da qualsiasi impegno.