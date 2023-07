Serena Bortone il suo addio è discorso pieno di rabbia, il web la attacca, la Balivo dà un consiglio sarcastico: “Balla a volume alto”

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone, il suo addio a Oggi è un altro giorno non è passato inosservato. Caterina Balivo replica alla conduttrice.

Nella giornata di ieri, venerdì 30 giugno 2023 si è conclusa l’esperienza di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno. Il programma di Rai 1 infatti non andrà più in onda il prossimo anno ed a prendere il posto della Bortone sarà la Balivo. Ad ogni modo, non è passato inosservato il discorso fatto dalla Bortone, che ha in qualche modo lanciato una frecciatina alla conduttrice che la sostituirà. La Balivo nelle ore successive ha replicato a Serena. Ma vediamo cosa è accaduto tra le due conduttrici.

Serena Bortone conclude la sua esperienza a Oggi è un altro giorno e lancia una frecciatina

Serena Bortone ha concluso la sua esperienza a Oggi è un altro giorno, visto che a settembre il programma non tornerà. I vertici Rai hanno messo in atto una vera e propria rivoluzione e molti conduttori sono andati via, diversi programmi invece sono stati cancellati. Il programma della Bortone, ad esempio, dopo tre anni è stato cancellato ed al suo posto andrà in onda una trasmissione condotta da Caterina Balivo.

Caterina Balivo sostituirà la Bortone

Innanzitutto dopo una serie di indiscrezioni, adesso c’è la conferma sul fatto che Caterina Balivo tornerà in Rai con un programma tutto suo, dopo qualche anno di stop. La stessa Balivo ha risposto ad un fan che le ha chiesto se fosse vero che a settembre sarebbe tornata su Rai. “A settembre ci sarai tu con una nuova trasmissione, è vero o sono solo voci?“, ha scritto un utente al quale la Balivo ha replicato dicendo “Si tesoro”. Dunque, a pochi giorni dalla presentazione ufficiale del palinsesto Rai, la Balivo ha annunciato il suo ritorno in tv.

La replica della conduttrice alla Bortone

La Balivo ad ogni modo modo, ha anche scritto dell’altro a corredo dell’ultimo post. “Balla, balla e lasciali parlare“, la frase scritta dalla Balivo che è apparsa una frecciatina alla Bortone. Un utente ha commentato scrivendo “Oggi ho sentito delle assurdità.. Non potevo credere a ciò che ho sentito e guardato. La presunzione in tv“. Sicuramente l’utente in questione si riferiva al discorso fatto dalla Bortone a fine puntata di Oggi è un altro giorno.

Il discorso di Serena

Caterina a quel punto ha replicato scrivendo “Balla a volume alto”. La Bortone, nel suo discorso aveva in qualche modo lanciato una frecciatina alla Balivo facendo intendere che gli ascolti da lei ottenuti non siano stati poi così entusiasmanti. “Aver alzato di molto gli ascolti è la conferma che avevamo ragione”, aveva detto la Bortone.