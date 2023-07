Angelina Mango decide di svelare su Maria De Filippi “Non credeva potessi farcela”

0 SHARES Condividi Tweet

Angelina Mango, reduce da un grande successo ottenuto ad Amici ha rilasciato un’intervista parlando anche di Maria De Filippi.

Angelina Mango, l’ex allieva di Amici sta ottenendo un successo davvero strepitoso in questa estate 2023. La giovane, che per chi non lo sapesse, è la figlia del compianto cantante Mango, uno tra i più amati di sempre, si è raccontata e lo ha fatto nel corso di un’intervista molto interessante rilasciata in questi giorni a La Repubblica. Ma cosa ha raccontato l’ex allieva di Amici?

Angelina Mango, grande successo ad Amici

Angelina Mango, una vera e propria rivelazione, reduce da un grande successo ottenuto con il suo brano intitolato Ci pensiamo domani, tratto dall’album Voglia di vivere, che è già disco d’oro. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, in realtà è figlia d’arte, visto che è la figlia di Mango, il cantante che è scomparso prematuramente qualche anno fa. La cantante si è raccontata in un’intervista che ha rilasciato a La Repubblica, nel corso della quale ha parlato della sua esperienza nel programma di Canale 5 ed ha anche rilasciato delle dichiarazioni su Maria De Filippi.

La cantante si racconta e parla di Maria De Filippi

“All’inizio non credeva nella mia riuscita, i presupposti avevano abbassato le aspettative. Ma è bastato poco per trovarsi in sintonia, ti legge dentro. La sua fiducia e la sua attenzione hanno dato valore a quello che stavo facendo. Ho capito che potevo farcela”. Queste le parole di Angelina, parlando della conduttrice di Amici che all’inizio pare non fosse convinta della riuscita della giovane, salvo poi ricredersi. Nel corso dell’intervista, poi, Angelina ha anche raccontato che la decisione di voler prendere parte al programma è stata sua. Il suo desiderio era evadere dalla propria zona di comfort e fare un’esperienza che potesse essere davvero importante per lei.

Angelina al Festival di Sanremo 2024? Ecco le sue parole

“Sentivo che era importante uscire dal mio gruppo e dalla mia quotidianità, volevo farmi ascoltare da tante persone. Stavo iniziando a costruire, volevo di più. È stata una scelta personale, volevo creare una cosa mia, anche se avevo paura. Tutte queste riflessioni mi hanno portato a fare il provino. Mia mamma preoccupata? All’inizio sì, perché sono molto abitudinaria, aggrappata alle mie cose, facevo fatica a uscire dalla mia comfort zone. Da madre si è preoccupata, ma mi ha anche detto: “Prova””. Angelina effettivamente ha fatto un gran bel percorso ad Amici e adesso a soli 22 anni è una nota cantautrice, che ha già conquistato il suo primo disco d’oro. Il prossimo febbraio Angelina sarà al Festival di Sanremo? “Gli obiettivi non fanno parte di me. Sono sincera, tendo a non averne, forse per paura. Diciamo che il Festival è una possibilità. Io mi vedo cantautrice”, queste le sue parole.