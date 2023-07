Paolo Bonolis, tiene un discorso di addio per Ciao Darwin: «Questa è l’ultima edizione”, la reazione del cast è da brividi, lui si commuove

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Bonolis ha finito di registrare Ciao Darwin per quella edizione che lui ha definito “l’ultima” ma, quando durante il discorso di ringraziamento ha detto a tutto il suo staff che quella era l’ultima edizione, il cast ha reagito. Vediamo cosa è accaduto.

Paolo Bonolis tiene un discorso di addio per Ciao Darwin: “Questa è stata la nona e ultima edizione”

Paolo Bonolis ha terminato di registrare il programma di grandissimo successo, Ciao Darwin e ha voluto fare un discorso per salutare e ringraziare tutto il suo staff anche perchè, in base a ciò che ha detto nel discorso, quella appena registrata, è stata l’ultima edizione di questo fortunatissimo programma. Bonolis ha detto così: «Questa è l’ultima edizione, Vi ringrazio di avermi fornito tutte le armi necessarie affinché anche questa nona edizione andasse a buon fine. Gli ascolti non li so… intanto spero che siate stati tutti bene, che vi siate divertiti e abbiate goduto appieno dell’atmosfera che vogliamo ci sia ogni volta che facciamo questo mestiere». E poi ha continuato: «Questa è l’ultima edizione di Ciao Darwin».

La reazione dello staff

A queste parole che sono suonate come un addio, tutto il cast ha risposto urlando un: “No, No, No, non è vero Paolo». E lui ha ribadito: «Ve lo ripeto: è l’ultima edizione…», e il suo cast ha iniziato a dire “dieci, dieci” richiedendogli, così, una decima edizione. Poi lui ha detto: “Si tendono a dimenticare le cose brutte e a ricordare quelle belle e io di voi mi ricorderò per sempre”. A queste parole, lui si è emozionato e ha alzato il bicchiere per il brindisi e tutto il suo staff l’ha applaudito a lungo. Tra tutti i presenti c’era anche la ex moglie, Sonia Bruganelli con la quale l’atmosfera è stata molto rilassata e complice per tutta la festa che è seguita tanto che, in molti si sono chiesti se i due sono veramente separati. Anche lei nella intervista rilasciata a Vanity Fair, ha detto che non escludeva un ritorno con il marito e lui le aveva risposto, ancora innamorato: “Tu prova a bussare”.